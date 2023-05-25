Piyasalar diken üstünde: ABD'de borç krizinde kritik hafta

Amerika Birleşik Devletleri'nde borç limiti krizi sürüyor.



Federal hükümet, 31,4 trilyon dolarlık borç üst limitine ulaştı. Bu limitin artırılması gerekiyor. Aksi takdirde ülke temerrüde düşebilir, yani borçlarını ödeyemeyebilir.



Demokrat ve Cumhuriyetçi müzakereciler krizi aşmak için gün aşırı toplantı yapıyor.

KİM, NE İSTİYOR?



Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçiler, önemli harcama kesintilerinden yana. Demokratlar ise harcamalarda keskin düşüş taleplerini geri çeviriyor. Bu nedenle görüşmelerden henüz bir sonuç çıkmadı. Ancak Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı.



KRİTİK TARİH 1 HAZİRAN



Borç tavanı anlaşmasının 1 Haziran'a kadar yapılması gerekiyor. Hazine Bakanı Janet Yellen yaptığı açıklamada, durumun ciddiyetine vurgu yaptı. Yellen, "Zorlu seçimlerle karşı karşıya kalabiliriz." dedi.



ROUBINI: PİYASALAR ÇAKILAİLİR



"Kriz kahini" olarak tanınan dünyaca ünlü ekonomist Nouriel Roubini piyasaların sarsılmasından endişe duyduğunu söyledi.



Roubini,, "Son dakika bir anlaşma olabilir. Ama anlaşma olmazsa piyasalar çakılabilir. değerlendirmesini yaptı..



RİSKLER DOLARI YÜKSELTTİ



Oluşan riskler nedeniyle dolara yönelim arttı. Dolar endeksi iki ay sonra 104 puana çıkarken, ons altın 20 dolar birden eridi.



Öte yandan kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin kredi notunu negatif izlemeye aldı.

