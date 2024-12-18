Piyasalar Fed'in faiz kararına kilitlendi

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşıldığı düşünülse de, makroekonomik verilerden alınan sinyaller enflasyonist baskıların sürebileceğine yönelik endişeleri besliyor.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün politika faizini yüzde 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Faiz kararı saat 22.00'de belli olacak.



Politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.



Para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in gelecek yıl 2 kez faiz indirimine gidebileceğini gösteriyor.



Fed'den alınacak sinyallerin yanı sıra ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın vadettiği ekonomi politikalarıyla, bankanın projeksiyonlarının çelişebileceğine ilişkin endişeler de risk iştahının törpülenmesine neden oluyor.



Makroekonomik veri tarafında ABD'de perakende satışlar, kasımda aylık bazda yüzde 0,7 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.



Analistler verilerin, Fed'in kısıtlayıcı para politikasına ve hedefin üzerinde kalan enflasyona rağmen ABD'de tüketicilerin dirençli kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.



ABD'de perakende satış verileri kasım ayında yüzde 0,7 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Veri, Fed'in politika gevşemesini yavaşlatabileceği spekülasyonlarını körükledi.



Bu arada uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin planlanan tarifeleri ve etkilenen ülkelerin olası karşı adımları nedeniyle azalan talebin küresel emtia piyasaları için en önemli risk olduğunu bildirdi.



