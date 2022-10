Piyasalar, Fed'in şahin politikalarında sona yaklaşıldığı beklentileriyle pozitif seyrediyor

ABD ekonomisinde resesyona ilişkin göstergelerin çoğalması, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı konusunda daha az agresif olabileceği beklentilerini artırırken, varlık fiyatları üzerinde de etkili olmaya devam ediyor.



Dün ülkede açıklanan makroekonomik verilere göre S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak konut fiyatlarındaki artışın önceki aylara kıyasla yavaşlamaya devam ettiğini gösterdi.



Ülkenin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de ağustosta aylık bazda mevsim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 1,3 azalarak Mart 2009'dan bu yana en hızlı düşüşü kaydetti.



ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi ise enflasyon endişelerinin etkisiyle ekimde aylık 5,3 puan azalışla 102,5'e gerileyerek 3 ayın en düşüğüne indi.



FED'İN 75 BAZ PUAN ARTIRIMINA KESİN BAKILIYOR

Ülkede artan resesyon endişesiyle kısa vadeli bonolardan çıkış hızlanırken, uzun vadeli tahvillere talep artmaya devam ediyor.



Gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki fark, yaklaşık 3 baz puanla son 2 yılın en düşük seviyesinde bulunuyor.



Hafta başından bu yana yaklaşık 15 baz puan gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,09'da, 3 aylık hazine bonosu getirisi ise yüzde 4,06 seviyesinde bulunuyor.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek hafta yapılacak toplantıda Fed'in 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Aralık toplantısında 50 baz puan faiz artırımı yapılacağına yönelik beklentiler yüzde 48 seviyesinde bulunuyor.



Öte yandan, yoğunlaşan bilanço döneminde hisse bazlı hareketlerin artması dikkati çekiyor.



New York borsasının kapanmasının ardından bilançolarını açıklayan Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in ve Microsoft'un karlılıkları beklentilerin altında kaldı. Nasdaq endeksinde ağırlıkları yüksek olan Alphabet ve Microsoft hisselerin vadeli işlem kontratları yüzde 5'ten fazla değer kaybıyla işlem görürken, Nasdaq'ın endeks vadeli kontratında da düşüş yüzde 2'ye yaklaştı.



Bugünün bilanço takviminde ise Meta, Being, Ford Motor ve Kraft Heinz gibi şirketler bulunuyor.



Dün bu gelişmelerle New York borsasında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 1,63, Nasdaq endeksi yüzde 2,25 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,07 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne düşüşle başladı.

EURO/DOLAR PARİTESİ YÜKSELDİ



Avrupa'da tarafında, perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı beklenirken, siyasi gelişmelerde gündemin odağındaki yerini koruyor.



İngiltere'de azalan siyasi belirsizlikler dolar karşısında sterlini desteklerken, euro/dolar paritesi Fed'in ultra şahin politikalarında sona yaklaşıldığına yönelik beklentiler sonrası 0,9960'a yükseldi.



Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,94, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,94 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 1,40 yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyretti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

Asya'da borsalar yeni günde alış ağırlıklı bir seyir izlerken, Çin Merkez Bankası (PBoC) piyasaların sağlıklı şekilde gelişmeleri için çalışmaya devam edeceğini açıkladı.



PBoC öte yandan bugün dolar/yuan paritesini beklenenden daha aşağıda bir noktada belirlerken, dün uluslararası piyasalarda 7,3749'a kadar yükselen parite, yeni günde 7,3125 seviyesinde seyrediyor.



Bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre Japonya'da öncü göstergeler endeksi ağustosta 101,3'e çıkarken, hizmet sektörü Üretici Fiyat Endeksi yüzde 2,1 artarak beklentilere paralel gerçekleşti.



Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 yükseldi.



Analistler, bugün ABD'de toptan eşya stokları, dış ticaret dengesi ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirtti.