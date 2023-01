Piyasalar haftaya iyimser başladı

ABD'de açıklanan veriler New York borsasının yönü üzerinde etkili olmaya devam ederken, bu hafta ülkede açıklanacak enflasyon verileri öncesinde risk iştahı yüksek seyrediyor.



Cuma günü açıklanan istihdam raporunda, tarım dışı istihdam aralıkta 223 bin artarak beklentileri geride bırakırken, bir önceki aya göre gerilemesi ve ücret artışları ile çalışma saatlerinin yavaşlaması Fed'in şahin para politikalarında yumuşamaya gidebileceği beklentisini güçlendirdi.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay yüzde 75 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 50 baz puanlık faiz artışı da yüzde 25 ile olasılık dahilinde bulunmaya devam ediyor.



Analistler, iş gücü piyasasındaki yavaşlama sinyalleriyle birlikte enflasyon baskısının azalacağına yönelik beklentilerin güçlendiğini kaydederek, perşembe günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini söyledi.



Bu hafta ABD'de, bankacılık sektörünün bilançolarını açıklamaya başlayacağını kaydeden analistler, JP Morgan ve Bank of America gibi büyük bankaların finansal sonuçlarını cuma günü açıklaması bekleniyor.



Öte yandan, ABD'de Fed'in resesyon sinyali olarak kabul edilen 3 aylık bono faizi ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki fark 100 baz puanın üzerine çıksa da, emtia fiyatları Çin ekonomisindeki büyümenin bu sene tekrar hızlanacağına ilişkin beklentilerle haftaya yükselişle başladı.



Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,2 artışla 79,6 dolara, bakırın libresi yüzde 1,2 değer kazancıyla 3,8 dolara çıktı.



Altının ons fiyatı ise 1.879,5 dolarla 9 Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından, önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.877 dolarda dengelendi.



Bu gelişmelerle cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 2,28, Nasdaq endeksi yüzde 2,56 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,13 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya da yükselişle başladı.



ENFLASYON VERİLERİ HEDEFİN ÇOK ÜSTÜNDE

Avrupa tarafında, cuma günü pay piyasaları New York borsasına paralel pozitif bir seyir izlerken, bölgede açıklanan enflasyon verilerindeki gerileme risk iştahının artmasında önemli rol oynadı.



Analistler, enflasyon verilerindeki gerilemenin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikalarında önemli bir alan açtığını ancak, enflasyonun bankanın hedefinin hala çok üzerinde olduğunu bildirdi.



Bölgede güçlenen resesyon riskini tetiklememek adına ECB'nin faiz artışlarında yavaşlamaya gideceğine yönelik beklentilerin de güçlendiğini ifade eden analistler, Avro Bölgesi'nde ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin son dönemdeki verilerle desteklendiğini kaydetti.



Cuma günü, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,87, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,20, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,47 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,40 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni haftaya da alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

HÜKÜMETİN ÖNCELİĞİ EKONOMİK BÜYÜME



Asya piyasaları Çin'den gelen olumlu haber akışıyla haftaya yükselişle başladı.



Ülkede uluslararası uçuşlara 3 yıl aranın ardından tekrar başlanırken, gelecek dönemde ekonomik büyümenin hükümetin önceliği konumunda olacağına yönelik beklentiler risk iştahını destekliyor.



Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerinin kaldırılmasıyla sağlık sistemi üzerine düşen yükün oldukça artması ise soru işaretlerine neden olmaya devam ediyor.



Hafta sonunda Jack Ma'nın Ant Grup yönetimindeki rolünden vazgeçeceğine yönelik haberlerin ardından Ant Grup'un ortaklığı bulunan şirketlerin önemli oranda prim yaptığı göze çarpıyor.



Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 yükseldi. Japonya piyasalarında tatil nedeniyle işlem gerçekleşmedi.