Piyasalar için gösterge niteliğinde. ABD vadelileri düşüyor

Orta Doğu'daki çatışmanın beşinci haftasına girmesi ve sonunun görünmemesi nedeniyle ABD hisse senedi vadeli işlemleri düşüş gösterdi ve küresel piyasaları baskı altına aldı.

Dow ve S&P 500 vadeli işlemleri yaklaşık yüzde 0,6 düşerken, Nasdaq 100 vadeli işlemleri yüzde 0,8 değer kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'daki petrolü alabileceğini" ve ihracat merkezi olan Hark Adası'nı ele geçirebileceğini söylemesinin ardından gerilim tırmandı. ABD'nin ayrıca bölgeye ek birliklerin gelmesinin ardından İran'da haftalarca sürecek kara operasyonlarına hazırlandığı bildiriliyor.

Cuma günü, yatırımcıların hafta sonu öncesinde pozisyonlarını azaltmasıyla Wall Street'te satış baskısı yoğunlaştı. Dow yüzde 1,73, S&P 500 ve Nasdaq Composite ise sırasıyla yüzde 1,67 ve yüzde 2,15 değer kaybetti.

Yatırımcılar, tatil nedeniyle kısa süren bu haftada açıklanacak önemli istihdam verilerinin yanı sıra Nike, USA Rare Earth ve Conagra Brands'in kazanç raporlarına odaklanmış durumda.