Piyasalar karışık seyrediyor

ABD'de ilk tahminlerde yüzde 2,9 olarak açıklanan 3. çeyrek büyüme verisi dün yüzde 3,2'ye revize edildi. Ülkede haftalık işsizlik başvuruları da 216 binle beklentilerin altında kaldı.



Beklenenden güçlü gelen ekonomik veriler sıkı para politikalarının süreceği endişelerini artırırken, pay piyasalarından çıkış hızlandı, küresel dolar talebi de arttı. Bu gelişme ile dolar endeksi 104,6'ya kadar yükselirken, altının ons fiyatı yüzde 1,2 düşüşle 1.792 dolara geriledi. Brent petrolün varil fiyatı da yaklaşık 3 haftanın en yüksek seviyesi olan 84,2 dolardan 82,1 dolara indi.



New York borsasında dün teknoloji hisseleri öncülüğünde satıcılı bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 1,05, S&P 500 endeksi yüzde 1,45 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,18 değer kaybetti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi sınırlı yükselişle yüzde 3,69'da dengelenirken, ABD'de endeks vadeli kontratlar bugün açıklanacak önemli veriler öncesi güne alıcılı başladı.

İNGİLTERE EKONOMİSİ DARALDI



Avrupa tarafında da dün açıklanan verilere göre, İngiltere ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,3 daraldı. İngiliz ekonomisine yönelik kötüleşen göstergeler, gelecek yıl için resesyon kaygılarını derinleştirdi.

Bu durum Avrupa genelinde para politikalarına yönelik belirsizlikleri artırırken, yetkililerden Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 50 baz puanlık faiz artırımlarına devam edeceği mesajları da gündemdeki yerini korudu.



Bu gelişmelerle Avrupa borsaları dün günü satıcılı bir seyirle tamamlarken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,3 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti.

Euro/dolar paritesi dün 1,0570'e kadar gerilese de bugün yeniden 1,06'nın üzerinde hareket ediyor. 10 yıllık tahvil faizi Almanya ve Fransa'da yukarı yönlü hareketini sürdürerek 24 Ekim'den bu yana en yüksek seviyeyi test ederken, Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne sınırlı yükselişle başladı.



JAPONYA MERKEZ BANKASI 25 BAZ PUAN FAİZ ARTIŞINA GİTTİ

Asya genelinde Japonya'da para politikasına yönelik gelişmeler yatırımcıların odağında bulunurken, ülkede çekirdek enflasyon kasımda yıllık yüzde 3,7 ile 40 yılın zirvesini gördü.

Bu gelişme ile hafta başında getiri eğrisi hedef bandını 25 baz puan genişleten Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bir sonraki toplantısında da ultra gevşek para politikasını terk etmeye yönelik adımlarına devam edip etmeyeceği daha yüksek sesle tartışılmaya başlandı. Dolar/yen paritesi yüzde 0,3 artışla 132,7'ye yükseldi, ülkede 10 yıllık tahvil faizi de önceki kapanış seviyesine göre 15 baz puan artarak yüzde 0,4'ü test etti.

Çin ekonomisine yönelik zayıflık beklentileri de artan vaka sayıları ile gündemdeki yerini korurken, bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 değer kaybetti.

