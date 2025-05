Piyasalar karıştı! Endişe had safhada... Neler oluyor?

ABD'de 30 yıllık Hazine tahvili getirisi 10 baz puanın üzerinde artışla yüzde 5,021'e yükseldi. 10 yıllık getiri de 10 baz puan artarak yüzde 4,542'ye ulaştı. Bu arada, 2 yıllık Hazine getirisi 2 baz puanın üzerinde artarak yüzde 4'e ulaştı.



ABD'nin 30 yıllık tahvil getirisi, Moody's'in not düşürmesinin ardından 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.



Moody's'in Cuma günü ABD'nin kredi notunu en yüksek not olan Aaa'dan bir kademe düşürerek Aa1'e indirmesinin ardından yatırımcı endişeleri arttı. Kuruluş, notun düşürülmesini hükümetin bütçe açığını finanse etme yükünün artmasına ve yüksek faiz oranları nedeniyle mevcut borçları çevirmenin yüksek maliyetine bağladı.



Kuruluştan yapılan açıklamada, “21 basamaklı derecelendirme ölçeğimizdeki bu bir basamaklık düşüş, on yıldan uzun bir süredir devlet borcu ve faiz ödeme oranlarının benzer derecelendirmeye sahip ülkelere kıyasla önemli ölçüde daha yüksek seviyelere çıkmasını yansıtmaktadır” denildi.



1949 YILINDAN BU YANA NOT TAVANDI



Moody's 1949 yılından bu yana ABD'ye Aaa “ülke tavan notu” vermekteydi. Şimdi ABD'ye mevcut en yüksek ikinci notu vermeye devam eden tüm büyük kredi derecelendirme kuruluşları ile aynı çizgide.



Deutsche Bank analistleri bir notta, "Moody's, ABD'yi en yüksek derecelendirmeye sahip son büyük derecelendirme kuruluşu olduğu için bu önemli bir sembolik hareket" dedi.



HAZİNE TAHVİLLERİ GÜVENLİ LİMAN MI?



Nisan ayında, ABD Başkanı Donald Trump'ın uluslararası ticaret ortaklarına yönelik kapsamlı "karşılıklı gümrük tarifeleri" uygulamasının ardından Hazine getirileri sıçrama yaptı. Gümrük tarifeleri ve ABD'nin borç yüküne ilişkin endişeler, Hazine tahvillerinin hala güvenli bir liman olup olmadığı konusunda soru işaretleri yaratıyor.



Yatırımcılar ayrıca bugün Atlanta Federal Rezerv Başkanı Raphael Bostic, New York Fed Başkanı John Williams ve Dallas Fed Başkanı Lorie Logan da dahil olmak üzere ABD merkez bankası yetkililerinin konuşmalarına odaklanacaklar.

"ABD'Yİ SAT" ENDİŞELERİ ORTAYA ÇIKIYOR

ABD'nin kredi notunun Aaa'dan Aa1'e indirilmesinin ardından bu sabah S&P 500 vadeli endeksi yüzde 1,03, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,77 ve Nasdaq vadeli endeksi yüzde 1,26 ekside.



Not indirimi, Wall Street'in ABD devlet tahvili piyasasına ilişkin artan endişelerini pekiştirme riski taşıyor ve Başkan Donald Trump'ın ticaret savaşının tetiklediği 'Amerika'yı Sat' endişelerini yeniden canlandırıyor.

EURO GÜÇLENİYOR

Küresel ekonomide kartlar yeniden dağıtılıyor. ABD'nin ticaret savaşlarını başlatması, Çin'in misilleme yapması ve sonrasında 90 günlüğüne gümrük tarifelerini düşürmelerinin etkileri devam ederken Moody's ABD'nin kredi notunu düşürmesi euroya yaradı.



ABD ekonomisine ilişkine resesyon endişeleri ve ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin aldığı agresif kararlar dolara karşı temkinli yaklaşımı ortaya koydu.



ENFLASYON UYUMLU GELDİ



Dolardaki güç kaybı euro ve altına pozitif yansıdı. Küresel piyasalarda diğer para birimleri karşısında güç kaybeden dolar nedeniyle euro öne çıkmaya başladı.



Ayrıca Euro Bölgesi'nde enflasyon TÜFE yıllık yüzde 2.2, çekirdek TÜFE ise yıllık yüzde 2.7 gelerek tahminlerle uyumlu gerçekleşti.



Euro/dolar parites 1.1272 seviyesinde bulunuyor. Gün içinde en yüksek 1.1275 seviyesi görülmüştü.