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Piyasalar merakla bekliyor, haftaya açıklanacak

07.08.2026 10:30

Piyasalar merakla bekliyor, haftaya açıklanacak
Anadolu Ajansı
AA
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Merkez Bankası, yılın üçüncü enflasyon raporunu 13 Ağustos'ta açıklayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın üçüncü Enflasyon Raporunu 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da açıklayacak.

 

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2026-III"ün tanıtımı amacıyla 13 Ağustos Perşembe saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi TCMB Yerleşkesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

 

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB'nin internet sitesi ile X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.