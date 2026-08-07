Piyasalar merakla bekliyor, haftaya açıklanacak
07.08.2026 10:30
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın üçüncü Enflasyon Raporunu 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da açıklayacak.
TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2026-III"ün tanıtımı amacıyla 13 Ağustos Perşembe saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi TCMB Yerleşkesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.
Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB'nin internet sitesi ile X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.