Küresel piyasalar negatife döndü

ABD Merkez Bankası (Fed), dün sona eren haziran toplantısında politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti.



ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verisinin yeniden 41 yılın zirvesine çıkmasının ardından Fed'in aldığı 75 baz puanlık faiz artırım kararı, 1994’ten bu yana tek seferde gerçekleştirilen en hızlı faiz artışı oldu.



Fed'in bu yıla ilişkin enflasyon tahmini yüzde 4,3'ten yüzde 5,2'ye çıktı. ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini ise yüzde 2,8'den yüzde 1,7'ye düşürüldü.



Fonlama oranına ilişkin medyan beklenti 2022 için yüzde 1,9'dan yüzde 3,4'e, 2023 için yüzde 2,8'den yüzde 3,8'e ve 2024 için yüzde 2,8'den yüzde 3,4'e yükseldi.



Fed Başkanı Jerome Powell, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, yüksek enflasyona karşı bankanın temmuz toplantısında 50 veya 75 baz puanlık faiz artırımına gidebileceğini ifade ederken, faiz oranında 75 baz puanlık artışın alışılmadık derecede büyük olduğunu ve bu boyuttaki hareketlerin yaygın olmasını beklemediğini belirtti.



Enflasyonu düşürmenin öncelikleri olduğunu ve bunu yapmak için hızla hareket ettiklerini kaydeden Powell'ın açıklamaları sonrası pay piyasaları geleceğe yönelik azalan belirsizliklerle yükseliş eğilimine girdi.



TAHVİL FAİZLERİ 11 YILIN ZİRVESİNDEN GERİLEDİ



ABD'nin tahvil faizleri Fed'in faiz kararının ardından son 11 yılın zirvesinden sınırlı da olsa gerilerken, getiri eğrisindeki resesyon fiyatlaması azaldı.



Doların diğer para birimleri karşısında gerilemesiyle dolar endeksi son 20 yılın zirvesinden dönerek 105'in hemen altında dengelenirken, altının ons fiyatında Fed kararları sonrası yatay bir seyir izlendi.



İNGİLTERE DE FED'İ İZLEDİ



Küresel bazda merkez bankaları enflasyonla mücadelede şahinleşmeye devam ederken, İngiltere Merkez Bankası da politika faizini 25 baz puanlık artışla yüzde 1,25'e çıkardı.

ABD VADELİLERİ EKSİDE



ABD'de dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,46, Nasdaq endeksi yüzde 2,50 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,00 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli işlem kontratlarında ise düşüşler görülüyor.

AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞTE

Avrupa borsaları, Fed'in agresif faiz artırımının küresel ekonomilerin yüksek enflasyonla karşı karşıya olduğu bir dönemde olası bir resesyona yönelik endişeleri artırmasıyla geriledi.



Avrupa'nın en büyük şirketlerinin yer aldığı STOXX600 endeksi yüzde 2,27 düşüşte.



İngiltere'nin en büyük hisselerini takip eden FTSE 100 endeksi yüzde 2,5'in üzerinde ekside. Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,9 düşüşte seyrediyor.

ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ

Asya borsalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dünkü kararlarının ardından karışık bir seyir izlendi.



Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 azalarak 3.285 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 artarak 2.451 puan oldu.



Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 26.431 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 üzerinde 134,3'te dengelendi.

