Piyasalar pozitif seyrediyor

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,2 ile beklentilerin üzerinde arttı.



Ülkede, değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon da yıllık bazda yüzde 6,6 ile 1982'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.



Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarının devam edeceği endişeleri güçlendi.

BEKLENTİ FİYATLARI ETKİLİYOR



Banka'nın kasım ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına gideceği ihtimali yüzde 98'e yükselirken, 100 baz puanlık artırım beklentileri de fiyatlamalara girdi. Öte yandan daha önce 50 baz puanlık artırım beklenen Fed'in aralık toplantısına ilişkin fiyatlamalar da 75 baz puan üzerinde yoğunlaştı.

Verinin ardından değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan halkının uzun süredir dar boğazda olduğunu ve bunu anlamak için veriye ihtiyaç olmadığın söyledi. Biden ayrıca, ülkedeki benzin fiyatlarının hala çok yüksek olduğunu, bu konuda gelecek hafta duyuruları olacağını bildirdi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da enflasyon konusunda "daha yapacak çok işleri olduğunu" ifade etti.



ENDEKSLER SERT YÜKSELDİ

Açıklanan verilerin ardından pay ve tahvil piyasalarında görülen kısa süreli satışlar sonrası alımların güçlenmesi dikkati çekti.



New York borsasında enflasyon verilerinin ardından 2 yılın en düşük seviyesine gerileyen endeksler, kapanışa yakın gelen alımlarla sert yükseldi. Dow Jones endeksi yüzde 2,83, S&P 500 endeksi yüzde 2,60 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,23 değer kazandı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,07 ile Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından yüzde 3,94'e geriledi. Dolar endeksi dünkü yüzde 0,6'lık düşüşünün ardından bugün de 112,4'e düştü. ABD'nin endeks vadeli kontratlarının yeni güne de alıcılı başladı.



Avrupa tarafında dün açıklanan nihai verilere göre Almanya'da yıllık enflasyonun eylülde yüzde 10 ile 1951'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktığı teyit edildi. İngiltere tahvil piyasasındaki hareketlilik de sürerken, ülkede vergi planında geri adım atılacağı haberleri piyasaları destekledi. Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva da İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey ile politika tutarlılığının önemini görüştüklerini belirterek, "Sadece İngiltere'ye değil herkese mesajımız; maliye politikası para politikasını baltalamamalı" dedi.



Öte yandan BoE'nin bugün sona eren günlük tahvil alım programını uzatıp uzatmayacağına ilişkin belirsizlikler de sürerken, gözler Banka'dan gelebilecek olası açıklamada olacak.



AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞTE

Süregelen belirsizliklere karşın dün Avrupa borsalarında yükseliş yaşanırken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,51, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,04 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 değer kazandı. 10 yıllık tahvil faizinin İngiltere'de yüzde 4,46'dan yüzde 4,19'a kadar gerilemesinin ardından Almanya, İtalya ve Fransa'nın uzun vadeli tahvil faizlerinde de düşüş yaşandı. Euro/dolar paritesi yüzde 0,7'lik artışla 0,9780'de dengelendi. Sterlin/dolar paritesi de yüzde 2,1 artışla 1,13'ün üzerine çıkarak bir haftanın en yüksek seviyesini gördü. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de alıcılı başladı.



Asya tarafında gözler Çin'de ülkeyi yöneten Komünist Parti'nin (ÇKP) bu hafta sonu başlayacak 20. Ulusal Kongresi'ne çevrildi. Kongre kapsamında ülkenin gelecek 5 yıldaki yönetim kadrolarını şekillendirecek kritik kararların alınması beklenirken, ÇKP Genel Sekreteri ve Devlet Başkanı Şi Cinping'in, ekonomik ve mali zorluklarla mücadele edilen bir ortamda sorunların çözümüne yönelik vereceği mesajlar yatırımcıların odağında olacak.

ÇİN'DE EYLÜL AYI ENFLASYONU BEKLENENİN ALTINDA



Makroekonomik veri tarafında Çin'de bugün açıklanan verilere göre, eylül ayında enflasyon yüzde 0,3 ile beklentilerin hafif altında kaldı. Bu dönemde ülkede yıllık enflasyon da yüzde 2,5'ten yüzde 2,8'e yükseldi. Çin'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise eylülde yıllık yüzde 0,9 ile beklentilerin altında kalırken, aylık bazda yüzde 0,1 düşüş kaydetti.



Öte yandan Çin Merkez Bankası, ihtiyatlı para politikası uygulamasını hızlandıracaklarını ve reel ekonomiye daha güçlü destek sağlayacaklarını bildirirken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, faiz oranlarını artırmanın ülkenin ekonomik ve fiyat koşulları ışığında uygun olmadığını söyledi.

'AGRESİF FAİZ ARTIRIMINDAN DÖNECEK'



Bu gelişmelerle Asya borsalarında yeni günün hızlı yükselişle başlaması dikkati çekerken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,1, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,3 değer kazandı.



Analistler, yatırımcıların Fed'in agresif faiz artırımları yolundan dönmeyeceğini kabullendiğini belirterek, odağın enflasyon ve resesyon endişelerinden bilanço sezonuna çevrildiğini, yüksek karlılık beklentilerinin yanı sıra tahvil piyasasındaki görece rahatlamanın da etkisiyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.



ABD'de bugün JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup ve Wells Fargo gibi önde gelen şirketlerin finansal sonuçlarının açıklanacağını aktaran analistler, hisse ve sektör bazlı hareketliliğin artabileceğini ifade etti.

