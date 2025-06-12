Piyasalar savaş kokusu aldı: Dolar, altın ve petrol zirvede

Ortadoğu’da yükselen tansiyon, piyasaları etkisi altına aldı. İran’ın Amerikan üslerini hedef alma tehdidi ve Washington’un bölgedeki büyükelçilik ve askeri üslerdeki personeli tahliye kararı, enerji ve emtia piyasalarında adeta fırtına estirdi.





PETROL FİYATLARI FIRLADI



Brent ham petrolü, Çarşamba günü 2,90 dolarlık artışla varil başına 69,77 dolara yükselerek Nisan ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. ABD Batı Teksas (WTI) ham petrolü ise yüzde 4,88’lik artışla 68,15 dolara çıktı. Uzmanlara göre bu artış, İran’dan gelecek arzın sekteye uğrayabileceği korkusuyla tetiklendi.



ALTIN REKORA MI GİDİYOR?



Gerginlik, yatırımcıları güvenli limanlara yöneltti. Altın fiyatları hızlı şekilde yükseldi. Ons altın 3.377 dolara çıkarak tarihi zirveyi test etti. Türkiye’de ise gram altın 4.251,19 TL’ye, çeyrek altın 7.013 TL’ye kadar çıktı. Cumhuriyet altını 27.919 TL, gremse altın ise 69.123 TL ile rekor seviyelere ulaştı.



Uzmanlar, gerilimin daha da tırmanması halinde altın fiyatlarında yeni rekorların kırılabileceğini belirtiyor.



Yurt içinde döviz kurlarında da hareketlilik dikkat çekti. Dolar/TL kuru, yeni güne 39,20 TL bandında başladı. Analistler, jeopolitik belirsizliklerin derinleşmesi halinde kurda yeni yükselişlerin yaşanabileceğini ifade ediyor.



PİYASALAR SAVAŞ KOKUSU ALIYOR



ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile nükleer anlaşma konusunda “çok daha az eminim” açıklaması, silahlı bir çatışmanın artık göz ardı edilemeyeceği yorumlarına neden oldu. İran Savunma Bakanı’nın “ABD üsleri menzilimizde” çıkışı, tehdit algısını daha da artırdı.



İngiltere’nin UKMTO servisi de askeri faaliyetlerin artabileceği uyarısında bulundu. Diplomatik kaynaklar, ABD ve Avrupa ülkelerinin, İran’a yönelik yeni yaptırımların masada olduğunu doğruladı.



EKONOMİSTLERDEN UYARI: BELİRSİZLİK FİYATLARA YANSAYACAK



Price Futures Group’tan Phil Flynn, “Piyasa bu kadar büyük bir riske hazırlıksız yakalandı” değerlendirmesinde bulundu. Capital Economics’ten Hamad Hussain ise, enerji fiyatlarındaki artışın, özellikle OPEC+ ülkelerindeki talep dengesiyle birleşerek daha uzun vadeli dalgalanmalara yol açabileceğini söylüyor.

