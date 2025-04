Piyasalar şoka girdi, 2,7 trilyon dolar buhar oldu: Amerikalı ağır fatura ödeyecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi politikası, küresel piyasaları alt üst etti.



Trump'ın açıkladığı gümrük vergileri ABD'nin 100 yılı aşkın süredir ticarete getirdiği en sert kısıtlamalar olarak kaydedildi. Bu kapsamda ABD, 185 ülkeye ek gümrük vergisini devreye aldı. Tarife oranları, yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişiklik gösterdi.



ABD'nin ikili ticarette yüksek açık verdiği ülkelere daha fazla vergi getirildi. Ülkenin ithalat yaptığı başlıca ticaret partnerlerinden Avrupa Birliği'ne yüzde 20, Çin'e yüzde 34 ve Vietnam'a yüzde 46 ek vergi açıklandı. Kararın ardından Avrupa Birliği ve Çin misillime yapacağını duyurdu.



GÜMRÜK VERGİSİ ENDİŞELERİ



Trump'ın beklentileri aşan gümrük vergileri ticaret ve tedarik zincirlerini alt üst etti.



Küresel ekonomik yavaşlamaya yol açabilecek geniş çaplı bir ticaret savaşının patlak verebileceğine dair endişeleri arttırdı.



Tarifeler nedeniyle küresel ticaretin aksayabileceğine dair korkular arttı. Ayrıca tarifelerin enflasyonu yükselteceğine dair öngörüler de güçlendi.



FED FAİZ İNDİRECEK Mİ?



ABD'de küresel ekonomide resesyona ilişkin endişeler ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin beklentilere yansıdı.



Fed'in ekonomik büyümeyi desteklemek için faizlerde daha agresif bir indirim politikası benimseyeceği beklentileri kuvvetlendi.



Fed fon vadelileri aralık ayına kadar 96 baz puan indirime işaret ediyor. Trump, gümrük vergilerini açıklamadan önce 70 baz puan faiz indirimi bekleniyordu.



JPMorgan, "Kan akacak” başlıklı araştırma notunda Trump’ın yeni gümrük vergisi kararının küresel ekonomide durgunluk riskini 20 puan artırdığına işaret etti.



2,7 TRİLYON DOLAR BUHAR OLDU



New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün açıkladığı tarifelerin ekonomiyi resesyona sürükleyebileceği endişeleriyle günü sert düşüşle tamamladı.



S&P 500 ile Nasdaq endeksleri, 2020'den bu yana en büyük günlük kaybını yaşadı



New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 4,84, Nasdaq endeksi yüzde 5,97 ve Dow Jones endeksi yüzde 3,98 değer kaybetti.



Kurumsal tarafta ise tarife açıklamaları sonrasında küresel tedarik zincirlerine sahip şirketlerin hisselerindeki düşüş dikkati çekti.



Apple'ın hisseleri yüzde 9'un üzerinde, Nike'ın hisseleri yüzde 14'ten fazla değer kaybetti.



Çoğunlukla ithal ürünlerin satışını gerçekleştiren perakendecilerden Five Below'un hisseleri yaklaşık yüzde 28 ve Dollar Tree'nin hisseleri ise yüzde 13 geriledi.



TRUMP: HASTANIN DURUMU AĞIRDI



Başkan Trump, New York borsasındaki düşüşe ilişkin değerlendirmesinde, "Bence her şey çok iyi gidiyor. Piyasalar patlayacak, borsa patlayacak." dedi.



"Ekonomide çok fazla sorun vardı." diye konuşan Trump, ABD ekonomisini ameliyat edilmesi gereken bir hastaya benzetti.



Trump, "Hastanın durumu ağırdı. Bir operasyon geçirdi. Patlayan bir ekonomi olacak. Muhteşem olacak." ifadesini kullandı.



FATURAYI AMERİKALI ÖDEYECEK



Gümrük vergilerinin ABD vatandaşlarını nasıl etkileyeceğine ilişkin araştırmalar da başladı.



Eski Başkan Yardımcısı Mike Pence tarafından kurulan düşünce kuruluşu Advancing American Freedom, son vergilerin ABD’li ailelere yılda 3 bin 500 dolardan fazla maliyet çıkaracağını tahmin etti.



Analizde, tarifeler kaynaklı zamların çoğu aile için üç yıllık maaş artışını ortadan kaldıracağı belirtildi.



Yale Üniversitesi ise 2 Nisan'da açıklanan vergilerin her haneye ortalama 2 bin 100 dolar mal olacağını hesapladı. Bugüne kadar açıklanan tüm ilave vergilerin ise hanelere maliyetinin 3 bin 800 dolar olabileceğine dikkat çekildi.