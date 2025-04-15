Piyasalar toparlanmaya devam ediyor

ABD'nin korumacı ticaret politikası kapsamında attığı adımlar yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, ülkelerin müzakere arayışlarına yönelik haber akışı yakından takip ediliyor.



Karşılıklılık esaslı tarifelerin yarı iletken ve bazı teknoloji ürünlerine uygulanmayacağının açıklanmasının ardından artan risk iştahı piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.



Dün açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, yakın zamanda ilaçlara yönelik sektörel tarifeleri de açıklayacaklarını ifade ederek, ilaç üretimini ülkeye geri getirmek istediklerini belirtti.



Trump, tarifeler konusunda fikrinin değişmeyeceğini ama esnek olabileceğini, kimseyi incitmek istemediğini söyledi. Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett de tarife müzakerelerinde çok iyi anlaşma teklifleri aldıklarına değinerek, ABD'nin bu yıl yüzde 100 ihtimalle resesyona girmeyeceğini dile getirdi.



ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, işletmelerin tarife maliyetini hızla ve tamamen yansıtması durumunda enflasyonun gelecek aylarda yüzde 5'e yaklaşabileceğini anlattı. Waller, resesyon riskinin enflasyon riskinden daha ağır basacağını düşündüğünü kaydetti.



TEKNOLOJİ HİSSELERİ POZİTİF



Analistler, bazı teknoloji ürünlerinin karşılıklı tarifelerden muaf tutulmasının, büyük teknoloji şirketleri için önemli bir kazanç olduğunu ancak belirsizliğin hala sürdüğünü söyledi.



Söz konusu gelişmelerin ardından Apple'ın hisseleri yüzde 2,2, Alphabet'in hisseleri yüzde 1,3 artarken, Meta'nın hisseleri yüzde 1,2 ve Amazon'un hisseleri yüzde 1,5 düştü.



OTOMOBİLDE MUAFİYET HAZIRLIĞI



Trump'ın otomobil üreticilerinin üretimlerini ABD'ye taşımak için "biraz zamana ihtiyaçları olduğunu" ve otomobil şirketlerine yardım etmek istediğini belirtmesi sonrasında da bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerin hisselerindeki hareket de dikkati çekti.



Açıklamalar sonrası, Ford Motor'un hisseleri yüzde 4, General Motors'un hisseleri yüzde 3,5 ve Stellantis'in hisseleri yüzde 5,6 arttı.



AVRUPA İLE ABD'DEN İLK TEMAS



Avrupa borsaları dün müzakare iyimserliklerine paralel artan risk iştahıyla pozitif bir kapanış gerçekleştirirken, Avrupa Birliği (AB) ve ABD arasında müzakerelere yönelik ilk temas gerçekleşti.



Tarifelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere ABD'de bulunan AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu üyesi Maros Sefcovic, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile bir araya geldi.



AB'nin sanayi mallarına yönelik karşılıklı sıfır gümrük vergisi teklifi ve tarife dışı engellere ilişkin çalışmanın dahil olduğu, yapıcı ve adil bir anlaşmaya hazır olmaya devam ettiğini vurgulayan Sefcovic, bunun başarılması için iki tarafın da çaba göstermesi gerektiğini belirtti.



KORKU ENDEKSİ DÜŞTÜ, BORSALAR YÜKSELDİ



Tarifelere ilişkin son gelişmeler sonrasında piyasalarda "korku endeksi" olarak bilinen ve S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren VIX Endeksi de yaklaşık yüzde 17,8 düşerek 30,9 değerine indi.



New York Borsası'nda dün, Nasdaq endeksi yüzde 0,64, S&P 500 endeksi yüzde 0,79 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,78 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni düşüşle başladı.



Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,14, Almanya'da DAX 40 yüzde 2,85, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,37 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,88 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif bir seyirle başladı.



Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 düştü.



GÜVENLİ LİMAN TALEBİ SÜRÜYOR



Dün ABD'nin 10 yıllık tahvilleri alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, 10 yıllık tahvil faizleri şu sıralarda 11 baz puan düşüşle yüzde 4,36'da dengelendi. Dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 99,7 seviyelerinden işlem görüyor.



Altının ons fiyatı dün günü yüzde 0,9 düşüşle 3 bin 210 dolardan tamamlarken, yeni günde yüzde 0,5 artışla 3 bin 228 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 değer kazancıyla 64,6 dolar seviyesinde bulunuyor.