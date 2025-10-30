Piyasalar Trump ve Xi'yi bekliyordu... Pozitif sonuçlar çıktı

Dünyanın iki dev ekonomisi ABD ve Çin devlet başkanları bir araya geldi. Güney Kore'de buluşan ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ticaret savaşlarına ilişkin kararlar aldı.



Görüşme sonrası açıklama yapan Trump "Xi ile toplantı harikaydı. Xi ile toplantıda birçok karar alındı. Çok önemli şeylerle ilgili sonuçları vereceğim. Soya fasulyesi alımları hemen başlayacak. Xi'nin Fentanil'i durdurmak için çok yoğun çalışmasına karar verildi." dedi.



"Her şeyin konuşulduğunu söyleyemem" diyen Trump "Çipleri konuştuk, Nvidia ve diğerleriyle çip alımları konusunda konuşacaklar. Blackwell çipleri hakkında konuşmuyoruz." ifadesini kullandı.



"NADİR TOPRAK ELEMENTİ SORUNU ÇÖZÜLDÜ"



Trump "Nadir toprak elementleriyle ilgili tüm sorunlar çözüldü. Nadir toprak elementleriyle ilgili engel kalmadı. Bu bir yıllık bir anlaşma ve uzatılacak." açıklamasında bulundu.



ÇİN'E UYGULANAN EK GÜMRÜK VERGİSİ TARİFESİ DÜŞÜYOR



Trump, Çin'e karşı uyguladığı yüksek ek gümrük tarifesine ilişkin olarak da "Çin'e yönelik tarife yüzde 57'den yüzde 47'ye düşecek. Nisan'da Çin'e gideceğim. Xi daha sonra bir zaman ABD'ye gelecek." dedi.