Piyasalar yakından izliyor. ABD borsaları sert düştü

ABD hisse senetleri, Nisan ayında başlayan boğa piyasasının sonuna mı gelindiği yönündeki endişelerle dün son bir ayın en sert düşüşünü yaşadı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,17 düşerek 6771,55 puana geriledi ve 10 Ekim 2025’ten bu yana en büyük günlük kaybını kaydetti. Nasdaq Bileşik Endeksi ise 486,09 puan ya da yüzde 2,04 düşüşle 23348,64 puana indi.

Teknoloji devlerini izleyen endeks yüzde 2,3 gerilerken, Palantir Technologies yüzde 8 değer kaybetti. Şirketin yapay zeka odaklı olumlu beklentileri, aşırı değerlenme endişelerini bastıramadı. Michael Burry’nin Palantir ve Nvidia hisselerine yönelik düşüş beklentisi de baskıyı artırdı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 251,44 puan ya da yüzde 0,53 düşerek 47085,24 puana indi. Bu, 22 Ekim 2025’ten bu yana en büyük günlük düşüş oldu. Endeks, son iki işlem gününde toplamda yüzde 1 gerileyerek 477,63 puan kaybetti.

S&P 500, rekor kapanış seviyesi olan 6890,89 puandan yüzde 1,73 geride bulunuyor. Nasdaq, 23958,47 puanlık zirvesinden yüzde 2,55 geriledi.

Analistler, piyasa liderliğinin daraldığını ve kısa vadede anlamlı bir düzeltme riskinin arttığını belirtiyor.

Yıl başından bu yana S&P 500 yüzde 15,13, Nasdaq yüzde 20,91 ve Dow Jones yüzde 10,67 yükseldi. Ancak son düşüşler, yatırımcıların aşırı değerlenme ve ekonomik belirsizliklere karşı daha temkinli yaklaşmasına neden oldu.