Piyasalar yeni enflasyon tahminine odaklandı

Türkiye ekonomisi için önemli verilerden olan Enflasyon Raporu bugün saat 10:30’da açıklanacak.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan son dönemde oluşan faiz, enflasyon, döviz kurları, iç dinamikler gibi birçok konuyu ele alarak yeni enflasyon hedeflerini duyuracak.



EN SON TAHMİNLER NE OLMUŞTU?



Bu yılın ilk Enflasyon Raporu sunumunda 2025 yılı için enflasyon tahmini orta noktası yüzde 24 olmak üzere, yüzde 19 ile yüzde 29 aralığında çekilmişti. 2026 yılı tahmini ise orta noktası yüzde 12 olmak üzere yüzde 6 ile yüzde 18 aralığında korunmuştu.



MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRMIŞTI



Merkez Bankası enflasyon tarafında bozulmanın yaşanmaması adına politika faizini artırma kararı almıştı.