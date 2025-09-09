Piyasalar yıl sonu rallisine mi hazırlanıyor?

Morgan Stanley Stratejisti Michael Wilson, hisse senedi piyasalarının kısa vadede mevsimsel faktörler, işgücü piyasasındaki zayıflık ve Fed'in sınırlı politika esnekliği nedeniyle dalgalanma yaşayabileceğini söyledi. Ancak Wilson, bu tür kısa vadeli geri çekilmelerin yıl sonuna ve 2026'ya doğru daha güçlü bir ralliye zemin hazırlayabileceğini vurguladı.



Wilson, işgücü piyasası verilerinin zayıf ancak yıkıcı düzeyde olmadığını, Fed'in yakın vadede faiz indirimlerinde sınırlı hareket alanına sahip olduğunu ve Eylül-Ekim döneminde çeyrek sonu fonlama baskılarının volatiliteyi artırabileceğini belirtti. Buna rağmen, piyasada yaşanabilecek olası konsolidasyonun kalıcı ve kazanç odaklı bir toparlanma için zemin oluşturacağını ifade etti.

