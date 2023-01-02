Piyasalar yılın ilk işlem gününe sakin başladı

Çin'de artan Covid-19 vaka sayıları ve buna paralel ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler gündemin odağındaki yerini korurken, bu hafta ABD'de açıklanacak iş gücü piyasasına ilişkin verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) attığı sıkılaştırıcı adımlara karşın enflasyon baskısının kırılmaması ve iş gücü piyasasının güçlü seyretmeye devam etmesi risk iştahını düşürüyor.



Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in yüzde 68 ihtimalle şubatta 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 50 baz puanlık faiz artış ihtimali de yüzde 32 ile güçlü kalmaya devam ediyor.



Öte yandan, dün açıklamalarda bulunan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, dünya ekonomisinin büyük kısmı için 2023'ün zor bir yıl olacağı uyarısında bulundu.



Georgieva, buna neden olarak ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Çin gibi 3 büyük ekonomideki yavaşlamayı gösterdi.



Cuma günü New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, S&P 500 yüzde 0,25, Nasdaq endeksi yüzde 0,11 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti. ABD'de bugün borsalar tatil nedeniyle kapalı olacak.

RESESYON ENDİŞESİ FİYATLAR ÜZERİNDE ETKİLİ OLUYOR



Avrupa tarafında, enflasyon ve resesyon endişesi fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, bu hafta Almanya'da açıklanacak enflasyon verileri önem arz ediyor.



Hafta boyunca açıklanacak verilerde ekonomik aktiviteye ilişkin sinyallerin fiyatlamaları etkilemesi beklenirken, Rusya'nın Ukrayna'da artan saldırıları risk iştahını olumsuz etkiliyor.



Cuma günü, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,81, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,52, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,05 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,45 geriledi. İngiltere'de bugün tatil nedeniyle işlem gerçekleşmeyecek.

EKONOMİYE DAİR ENDİŞELER GÜÇLENİYOR



Asya tarafında, Çin'de Covid-19 vaka sayılarının kontrolsüz şekilde artması risk algısının yükselmesine sebep olmaya devam ediyor.



Ülke ekonomisine ilişkin endişeler güçlenmeyi sürdürürken, cumartesi açıklanan makroekonomik verilere göre imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) aralıkta 47'ye, hizmet sektörü PMI da 41,6'ya geriledi.



Bugün Japonya, Çin ve Hong Kong'da borsalarında tatil nedeniyle işlem gerçekleşmezken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 değer kaybetti.

