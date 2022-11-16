Piyasalar yön bulmakta zorlanıyor

Rusya-Ukrayna savaşının çevre ülkelere de sıçrayabileceği endişesi risk iştahını negatif etkiliyor.



Dün, ABD'de açıklanan makroekonomik verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 8 artarak beklentilerin altında kaldı.



Söz konusu veriyle birlikte ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralıktan itibaren "ultra şahin" politikalarında yumuşamaya gideceği beklentisiyle New York borsasında endeksler yüzde 1'den fazla değer kazansa da, akşam saatlerinde Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen füzelerin düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği haberi piyasalarda kazançların kısmen geri verilmesine neden oldu.



ABD Başkanı Joe Biden, Endonezya'nın Bali Adası'nda dünya liderleri ile görüşmesinin ardından, şu anda net bir şey söyleyemeyeceğini ancak ellerindeki ilk bilgilerin Polonya'ya düşen füzenin Rusya tarafından fırlatılması olasılığının düşük olduğunu gösterdiğini belirtti.



Rusya Savunma Bakanlığı da, Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere saldırı yapmadıklarını bildirerek, “Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur” açıklamasında bulundu.



Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, askeri birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına karar verildiğini kaydederken, NATO, Polonya'ya füze düşmesine ilişkin haberleri araştırdıklarını bildirdi.

FED'İN 50 BAZ PUAN ARTIŞA GİTMESİ BEKLENİYOR



Avrupa basınında sabah saatlerinde çıkan haberlere göre Polonya'ya düşen füzelerin Ukrayna hava savunma füzeleri olabileceği yönündeki haberler piyasalarda satış baskısını kısmen azaltırken, konuya ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.



ABD'nin tahvil piyasalarında uzun dönemli varlıklara olan talep güçlü kalmayı sürdürürken, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 alık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 28 baz puanda bulunuyor.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında yüzde 85 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 15 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.



Bu gelişmelerle dün New York borsasında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,87, Nasdaq endeksi yüzde 1,45 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,17 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise düşüşle başladı.

EURO BÖLGESİ YÜZDE 0,2 BÜYÜME KAYDETTİ

Avrupa'da tarafında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin riskler nedeniyle endeks vadeli kontratlar güne yüzde 1'e yakın düşüşle başlarken, konuya ilişkin haber akışının bugün varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.



Bölge ekonomilerine ilişkin makroekonomik veriler dün piyasaların yönü üzerinde etkili olurken, Euro Bölgesi ekonomisi, 3. çeyrekte rekor enflasyon ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ivme kaybederek, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2, 2021'nin aynı dönemine göre ise yüzde 2,1 büyüdü.



Sözle yönlendirmelerine devam eden Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin "ultra şahin" tonu korudukları görülürken, euro/dolar paritesi dün 1,0480'le 1 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesini test etti.



ECB yetkililerinin programlarının bugün de yoğun olduğu dikkati çekerken, gözler ECB Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarına çevrildi.



Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21 gerilerken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,46, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,42 değer kazandı.



JAPONYA BORSASI KAYIPLARINI TELAFİ EDEREK ARTIYA GEÇTİ

Asya'da borsalar, doğu Avrupa'dan gelen haberlerle güne satış ağırlıklı bir seyirle başlasa da, seans içinde Japonya borsası kayıplarını telafi ederek artıya geçti.



Asya'da piyasaların kapanmasının ardından Tencent Holding'in açıklayacağı 3. çeyrek bilançosu öncesinde Hang Seng teknoloji endeksinde yoğunlaşan satış baskısı öncülüğünde Çin ve Hong Kong borsaları ise negatif seyrediyor.



Japonya'da bugün açıklanan verilere göre çekirdek makine siparişleri aylık yüzde 4,6 azalırken, yıllık yüzde 2,9 artarak beklentilerin oldukça altında kaldı.



Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 geriledi.



Analistler, yurt dışında İngiltere'de enflasyon ile ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verilerinin açıklanacağını kaydederek, Fed ve ECB yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

