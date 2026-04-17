Piyasalara Hürmüz etkisi. Borsa İstanbul'da tarihi kapanış

ABD ve İran arasında barış rüzgarlarının esmesi ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Hürmüz Boğazı 'nın açıldığını duyurmasıyla altın, gümüş, borsalar yükselirken, petrol düşüşe geçti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Lübnan'daki ateşkes doğrultusunda, ateşkesin kalan süresi boyunca tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine tamamen izin verildiğini duyurdu.

Hürmüz Boğazı'ndan geçiş, İran Limanlar ve Denizcilik Örgütü tarafından önceden duyurulan koordineli güzergah üzerinden gerçekleşecek.

Bu gelişmenin etkisiyle değerli madenler yükselirken petrol düşüşe geçti.



BORSA İSTANBUL'DA TARİHİ REKOR

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 14.601,12 puanla rekor kırarken, 14.587,93 seviyesiyle tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi

ALTIN FİYATLARI

Ons altın 4 bin 860 dolara kadar yükseldi ve yüzde 2 civarında artış oldu. Gram altın ise 7 bin lirayı aştı.

GÜMÜŞ FİYATLARI

Gümüş yüzde 4'e yakın primle 118 liraya tırmandı. Ons gümüş 81,4 dolara kadar çıktı.

PETROL FİYATLARI

Petrol fiyatları Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla birlikte sert düştü. Türkiye'nin kullandığı Brent petrol 85 dolara, WTI petrol ise yüzde 8,5 oranında düşüşle 82,3 dolara kadar geriledi.