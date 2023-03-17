Piyasalarda '30 milyar dolar' morali

Ülkede enflasyonla mücadelenin bir süre daha devam edebileceğine yönelik tahminlerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta 25 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler yüzde 86 seviyesine çıktı.



Dün bu gelişmelerle New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,76, Dow Jones endeksi yüzde 1,17 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,48 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

AVRUPA'DA 50 BAZ PUAN FAİZ ARTIŞI



Avrupa'da dün ECB üç temel politika faizini 50 baz puan artırarak, 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.



Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonun çok uzun süre çok yüksek seviyelerde kalacağının tahmin edildiği kaydedilerek, piyasalardaki belirsizlikler nedeniyle kararların veri odaklı alınmaya edileceği bildirildi.



Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Christine Lagarde, bankacılık krizine ilişkin sorulara, finansal istikrarı korumak için ellerinde önemli araçlar bulunduğu ve gerekmesi halinde bunları kullanmaktan çekinmeyecekleri şeklinde cevap verdi.



Fiyat istikrarı ile finansal istikrarın farklı araçlarla idare edilebileceğini belirten Lagarde, para politikasına ilişkin belirsizlikler nedeniyle bankanın makroekonomik veri akışını yakından izleyeceğini ifade etti.



Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,57, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,89, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,03 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,38 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de yüzde 1'e yakın artışla başladı.

ASYA DA POZİTİF



Asya borsaları da yeni günde banka hisseleri önceliğinde yükseliş eğiliminde hareket ediyor.



Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 yükseldi.