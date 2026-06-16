Piyasalarda ''barış getirisi'': Petrol yüzde 5’ten fazla düştü

Wall Street Journal’ın Washington’ın Ortadoğu’daki savaşı sona erdirecek anlaşmanın parçası olarak İran ham petrolüne yönelik yaptırımları gevşetebileceğini yazmasının ardından fiyatlardaki düşüş yüzde 5’i aştı.

Söz konusu adımın, Tahran’ın ham petrol ve rafine petrol ürünlerini hızla piyasaya sürmesine imkan tanıyabileceği belirtildi. Uluslararası gösterge niteliğindeki Brent petrolün varil fiyatı üç ayın en düşük seviyesine inerek 79 doların altına geriledi.

ABD ’nin ana petrol kontratı Batı Teksas türü ham petrolün fiyatı da yüzde 5,9 düşüşle varil başına 76 doların altına indi.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington ile İran’ın cuma günü İsviçre’de barış anlaşmasını imzalamasının ardından Hürmüz Boğazı’nın “tamamen açılacağını” söylemişti. İran medyası ise üç petrol tankeri ile iki yük gemisinin boğazdan geçtiğini bildirdi.

Wall Street’te ise temkinli bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 1 artarken, daha geniş kapsamlı S&P 500 yüzde 0,1’in altında düşüş kaydetti. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq ise yüzde 0,4 geriledi. Bazı teknoloji hisseleri ise Elon Musk’ın SpaceX şirketindeki sert yükselişten destek aldı. Geçen hafta borsaya açılan SpaceX hisseleri, üst üste ikinci seansta yaklaşık yüzde 10 değer kazandı; gün içinde yükseliş kısa süreliğine yüzde 20’ye yaklaştı.

‘’PİYASALAR ANLAŞMANIN NE İÇERDİĞİNİ ANLAMAYA ÇALIŞIYOR''

Interactive Brokers’tan Steve Sosnick, “Piyasaların güçlü yükseliş günlerinin ardından kazançlarını konsolide etmek istemesi normal. Özellikle de imzalanan anlaşmanın tam olarak ne içerdiğini hala anlamaya çalışırken bu normal.” değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa’nın başlıca borsaları günü yükselişle tamamlarken, Asya piyasalarında karışık bir görünüm hakim oldu.

XTB Araştırma Direktörü Kathleen Brooks, “Anlaşma resmen imzalanmamış olsa da piyasalarda şimdiden bir barış getirisi görülüyor.” dedi. Brooks, Avrupa piyasalarının ABD’yi yakalamaya çalıştığını ve bazı Avrupa endekslerinin hala savaş öncesi seviyelerinin altında kalması nedeniyle bu eğilimin sürebileceğini belirtti.

Tahran, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a karşı başlattığı savaşın ardından Hürmüz Boğazı’nı kapatmıştı. Bunun üzerine Washington da İran limanlarına giden ve bu limanlardan çıkan gemi trafiğini durdurmuştu.

PİYASA KOŞULLARI AYLAR BOYUNCA ‘’SIKI'' KALABİLİR

Petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen analistler, çatışmanın sona ermesinden sonra dahi piyasa koşullarının haftalar, hatta aylar boyunca sıkı kalabileceği uyarısında bulundu.

Wealth Club Baş Yatırım Stratejisti Susannah Streeter, “Petrol fiyatları şimdilik iki ayın en düşük seviyelerinde seyrediyor. Ancak çatışma öncesi seviyelere kıyasla hala primli işlem görüyor; bu da arz konusundaki belirsizliklerin sürdüğünü gösteriyor.” dedi.

ABD Enerji Bakanlığı verileri ise ülkenin stratejik petrol rezervlerinin geçen hafta 1983’ten bu yana en düşük seviyeye gerilediğini gösterdi. Bu durum, Ortadoğu’daki çatışma sona erse bile rezervleri yeniden doldurmaya yönelik talebin sürebileceğine işaret etti.

GÖZLER MERKEZ BANKALARININ KARARLARINDA

Piyasalarda bu hafta gözler ayrıca merkez bankalarının faiz kararlarına çevrildi. ABD Merkez Bankası’nın faiz belirleme komitesinin başındaki ilk toplantısına başlayan Kevin Warsh yönetiminde, politika yapıcıların faizleri sabit tutması bekleniyor. İngiltere Merkez Bankası’nın da benzer şekilde faizlerde değişikliğe gitmemesi öngörülüyor.

Japon yeni, Japonya Merkez Bankası’nın salı günü faizleri 1995’ten bu yana en yüksek seviyeye çıkarmasının ardından fazla değişmedi.