Piyasalarda bayram beklentisi

Ramazan Bayramı yaklaşırken esnaflar bayrama umutla giriyor.



Bayram alışverişinin piyasaya canlılık getirmesi bekleniyor.



Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bayramda 100-120 milyonluk bir ciro beklediklerini duyurdu.



Palandöken'den vatandaşlara merdiven altı üretim uyarısı da geldi.



"Burada hem dikkat edeceğiz hem de tabii imkanlarımız ölçüsünde hem ucuzu hem kaliteliyi tercih edeceğiz." diye konuşan Palandöken, "Ucuz diye sağlığınızı tehlikeye atmayın. Vatandaşımızın oto kontrol yapması ve bu arada da çok iyi denetlenmesi lazım." dedi.

