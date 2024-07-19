Piyasalarda Crowdstrike baskısı

Dünya genelinde ABD merkezli hava yolu şirketleri başta olmak üzere şirketler, havalimanları, bankalar, bazı medya kuruluşları ve Londra Borsası'nda (LSEG), Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi nedeniyle yaşanan aksaklıklar sonrası küresel piyasalarda negatif bir seyir izleniyor.



Londra Borsası açıklamasına göre, LSEG'in haber ve veri platformunda, dünya çapında kullanıcı erişimini etkileyen bir kesinti yaşandı.



Asya ticaret seansı sırasında LSEG, haberlerin platformda yayınlanmasını engelleyen küresel bir teknik sorunla karşılaştı.



Analistler, artan jeopolitik riskler ve ABD borsalarında teknoloji hisseleriyle başlayan düşüşlerle birlikte CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi sonrası küresel piyasalarda satış baskısının arttığını vurguladı.

