Piyasalarda deprem: Trump yeniden Çin'i tehdit etti

Küresel piyasalarda ticaret savaşlarına yönelik artan endişelerin etkisiyle deprem etkisi yaşanıyor.



ABD Başkanı Donald Trump'ın yatırımcıların vergilerin etkilerini kabullenmesi gerekeceğini ve ABD'nin dış ticaret açığı sorunu çözülene kadar Çin ile anlaşmaya varmayacağını açıkladı.

TRUMP'TAN ÇİN'E YENİ TEHDİT

Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Çin'i yüzde 50 ek gümrük vergisi getirmekle tehdit etti.



Trump, "Çin uzun süredir devam eden ticaret ihlallerine yaptığı yüzde 34'lük tarife artışını yarına kadar geri çekmezse, ABD 9 Nisan'dan geçerli olmak üzere Çin'e yüzde 50 oranında ek gümrük vergisi uygulayacak.

Buna ek olarak Çin ile talep ettikleri görüşmelere ilişkin tüm müzakereler sonlandırılacak." ifadesini kullandı.

Trump diğer tüm ülkeler ile derhal müzakereler başlatacaklarını belirtti.

Çin, ABD'nin artırdığı gümrük vergisine yaptığı misillemenin yarattığı etkinin piyasalarda açıkça görüldüğünü belirtti.



Avrupa Birliği ticaret bakanları ise bugün Lüksemburg’da bir araya gelerek, Trump’ın gümrük vergisi paketine nasıl tepki vereceklerini görüşecek.

Ticaretteki gerilime ilişkin endişeler riskli varlıklardan çıkışları hızlandırdı.



TRUMP'TAN İLAÇ BENZETMESİ



Yatırımcılar, varlık fiyatlarında meydana gelen trilyonlarca dolarlık kayıp ve ekonominin görebileceği zarar nedeniyle Trump'ın gümrük vergilerindeki artışı yeniden değerlendirebileceğini düşünüyorlardı.



Trump, piyasalardaki düşüşe ilişkin, "Hiçbir şeyin kötüye gitmesini istemem, ama bazen bir şeyi düzeltmek için ilaç almanız gerekir." dedi.



Diğer taraftan Amerikan iş dünyasından Trump'a tepkiler arttı. Milyarder yatırımcı Bill Ackman, Trump’ın gümrük vergisi stratejisinin ülkeyi kendi kendini vuran bir ekonomik nükleer kışa sürüklediğini savundu. Ackman, seçmenlerin böyle bir tabloya oy vermediğini belirtti.