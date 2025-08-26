Piyasalarda endişe hakim

ABD Başkanı Trump'ın Fed yöneticisi Lisa Cook'u görevden alma girişimi, merkez bankasının bağımsızlığına yönelik endişeleri artırarak, bir başkanın görevdeki bir Fed yöneticisine karşı ilk müdahalesi olarak kayıtlara geçti.



IG piyasa analisti Tony Sycamore, Cook'un FOMC çoğunluğuyla oy kullanma eğiliminde olması nedeniyle görevden alınmasının kısa vadede Eylül ayında Fed'den faiz indirimi olasılığını artırdığını öne sürdü.



Bu durumun ABD doları üzerinde baskı oluşturması ve hisse senetleri ile Bitcoin gibi riskli varlıklara destek sağlaması bekleniyor.