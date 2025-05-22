Piyasalarda endişe hakim! Yer gök kıpkırmızı

Küresel hisse piyasaları gerilemeye devam ediyor. ABD'nin borcuna ilişkin endişelerin had safhaya çıkması piyasaların üzerinde kara bulutlar dolaştırıyor. Ekranlarda akan veriler kırmızıya dönmeye devam ediyor.



Fransa'nın CAC 40 endeksi yüzde 0,8 düşüşle 7.849'a, Almanya'nın DAX endeksi yüzde 0,7 düşüşle 23.962'ye, İngiltere'nin FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,7 düşüşle 8.728'e geriledi.



Dow Jones Sanayi Endeksi vadelileri yüzde 0,1 düşerken, S&P 500 vadelileri ise yüzde 0,2'ye yakın arttı.



Asya borsalarında Japonya'nın endeksi Nikkei 225, yüzde 0,8 düşüşle 36.985,87'den işlem gördü.



Hong Kong'un Hang Seng Endeksi yüzde 1,2 düşüşle 23.544,31'e gerilerken, Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,2 düşüşle 3.380,19'a geriledi.



Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 8.348,70'e geriledi. Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 1,2 düşüşle 2.593,67'ye geriledi.



ABD'nin 20 yıllık tahvillerinin son işlemlerinin belli olmasının ardından dün Wall Street'te düşüş yaşandı.



S&P 500, altı günlük kazanç serisini kırdıktan sonra ikinci kez üst üste yüzde 1,6 düştü. Dow yüzde 1,9, Nasdaq ise yüzde 1,4 düştü.



ASYALILAR DA OLUMSUZ ETKİLENİYOR



Bazı analistlere göre, düşen ABD doları Asya bölgesel pazarlarını da etkiledi çünkü bazı Asya ülkeleri önemli miktarda dolar tutuyor. Ayrıca, Japon otomobil üreticileri ve elektronik şirketleri gibi Asyalı ihracatçıları da etkiliyor ve bu durum denizaşırı kazançlarının Yen'e çevrildiğinde değerini düşürüyor.



Döviz ticaretinde, ABD doları 143.68 yenden 143.04 Japon yenine düştü. Bir yıl önce 150 yen seviyelerinde işlem görüyordu. Euro, 1.1330 ABD dolarında değişmeden kaldı.



PİYASALARDA ENDİŞE HAKİM



Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Asyalı şirketleri doğrudan etkileyen gümrük vergileri politikaları ve Kongre'de bulunan bir finansman tasarısı gibi önemli mevzuatlara ilişkin kararları da içeren eylemlerinden dolayı endişe duymaya devam ediyor.