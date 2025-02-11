Piyasalarda Fed Başkanı Powell'a odaklandı

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife açıklamaları fiyatlamaları zorlaştırmaya devam etti.

Bugün gözler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD Senatosu'nun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde yapacağı konuşmaya çevrildi.

Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 tarife uygulanacağını açıklamasının ardından piyasalarda tarife endişeleri tekrar güç kazanmaya başladı.



Analistler, bu hafta Trump'ın tüm ülkelere yönelik karşılıklı tarifeleri açıklayacağını anımsatarak, ticari gerilimlerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini belirtti.



Öte yandan, Jerome Powell'ın bugün yapacağı açıklamalarda ABD ekonomisindeki gidişata ve tarifelerin olası etkilerine yönelik ipuçları aranacak.



Analistler, para piyasalarında, Fed'in ilk faiz indirimine haziran ayında gideceğine yönelik fiyatlamaların güçlü kalmayı sürdürdüğünü işaret etti.



Fed'in New York Şubesinin dün açıkladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, geçen ay değişmeyerek yüzde 3 oldu.



Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,50'ye yükselirken, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 108,4 seviyesinde dengelendi.



Altının ons fiyatı dün yüzde 1,6 değer kazancıyla 2 bin 906,93 dolardan kapandı. Ons altın 2 bin 942,74 ile rekor tazelemesinin ardından şu sıralarda yüzde 0,4 primle 2 bin 919 dolardan işlem görüyor.