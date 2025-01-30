Piyasalarda Fed sonrası karışık seyir

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası karışık bir seyir öne çıktı.



Fed, politika faizi yüzde 4,25-yüzde 4,5 seviyesinde sabit tuttu. Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indirimi konusunda acele etmeyeceklerinin mesajını verdi.



Gözler bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararına çevrildi. Bankanın politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Kararın açıklanmasının ardından ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalar yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.



POWELL'DAN TRUMP'A YANIT



ABD Başkanı Donald Trump'ın "Faiz oranlarının derhal düşmesini talep ediyorum" sözleri sorulan Powell, "Başkan'ın söylediklerine ilişkin herhangi bir yanıt vermeyeceğim ya da yorumda bulunmayacağım. Bunu yapmak benim için uygun olmaz." dedi.



Trump'ın faiz oranlarının düşürülmesine ilişkin talebini kendisine fiziki olarak iletip iletmediğine ilişkin soruya ise Powell, "Hiçbir temasım olmadı." yanıtını verdi.



PİYASALAR NASIL TEPKİ VERDİ?



Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni güne yüzde 4,54 seviyesinde başlarken, dolar endeksi Fed'in faiz kararını açıklanması sonrası yüzde 0,3 artarak 108,3'e yükselmesinin ardından bu seviyeden geri çekilerek 107,9'da dengelendi.



Faiz kararının ardından sınırlı bir düşüş gözlenen altının ons fiyatı ise yeni güne yüzde 0,3 artışla 2 bin 762 dolardan başladı.



Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4 azalışla 75,5 dolardan alıcı buluyor.



New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 0,47, Nasdaq endeksi yüzde 0,51 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise pozitif seyirle başladı.