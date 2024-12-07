Piyasalarda gözler ABD enflasyon verilerinde

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerden alınan sinyaller ülke ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği ihtimalini destekledi. Güney Kore ve Fransa'da ortaya çıkan siyasi krizlerin etkisi ise karışık bir seyre yol açtı.



Gelecek hafta gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ile Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararına çevrildi.



Geçen hafta Güney Kore'de, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilan etmesi ve sıkıyönetimin parlamento tarafından oylanıp kaldırılması ülkede tansiyonun önemli şekilde artmasına neden oldu.



Fransa tarafında ise Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, parlamentoda muhalefetin destek verdiği gensoru önergesinin ardından hükümetin düşmesi üzerine Başbakan Michel Barnier'nin istifasını onayladı. Macron, kendisinin ise istifa etmeyeceğini ve gelecek günlerde yeni bir başbakan atayacağını açıkladı.



RESESYON İHTİMALİ ORTADA KALKIYOR MU?



ABD'de geçen hafta açıklanan verilerden alınan sinyaller ülke ekonomisinin resesyona girmeden enflasyonu düşürebileceğine olan güveni besledi.



Açık iş sayısı verisi işgücü talebinin zayıfladığını ancak hala devam ettiğini gösterdi. Ülkede tarım dışı istihdam kasımda 227 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den yüzde 4,2'ye çıktı.



Analistler, istihdam artışının iş gücü talebindeki yavaşlamanın kötüleştiğine dair endişeleri hafifletmeye yardımcı olduğunu belirtti.



"ABD EKONOMİSİ ÇOK İYİ DURUMDA"



Fed Başkanı Jerome Powell, ülke ekonomisinin faiz indirimlerine başladıkları eylül ayında düşünülenden daha güçlü olduğunu belirterek, bunun faiz oranlarını düşürürken biraz daha temkinli olmalarına imkan verdiğini ifade etti.

ABD ekonomisinin büyüdüğünü, enflasyonun düştüğünü, işsizlik oranının biraz yükselse de halen düşük seviyede olduğunu kaydeden Powell, ​​​​​"ABD ekonomisi şu anda çok iyi durumda ve bunun devam etmemesi için hiçbir neden yok." değerlendirmesinde bulundu.



Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın son toplantısında yüzde 85 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı öngörülürken, yüzde 15 ihtimalle politika faizini sabit tutacağı fiyatlanıyor.



ECB'NİN FAİZ KARARI İZNELECEK



Avrupa'da ise Merkez Bankası'nın (ECB) yılın son para politikası kararı yatırımcıların odağında yer alıyor.



Bölgede açıklanan verilerden alınan sinyaller resesyon endişelerini desteklemeye devam ederken, ECB'nin gelecek dönemde atacağı adımların büyüklüğüne yönelik belirsizlikler varlığını koruyor.



Analistler, resesyon endişelerinin ve düşen imalat aktivitesinin canlandırılması için 50 baz puanlık faiz indiriminin öne çıkabileceğini belirtmesine karşın, geçen günlerde açıklanan kasım ayına ilişkin öncü enflasyon verisinin yıllık bazda ECB'nin hedeflediği yüzde 2 seviyesinin üzerinde gelmesinin 50 baz puanlık indirime yönelik beklentileri sınırladığını söyledi.