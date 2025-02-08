Piyasalarda gözler ABD enflasyonuna çevrildi

Dünya genelinde enflasyonla mücadele sürerken, resesyon endişeleri gündemdeki yerini koruyor. Bu süreçte ABD Başkanı Trump'ın küresel ticaret savaşlarını körükleyebilecek adımları, piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.



Çin merkezli yapay zeka modeli DeepSeek'in daha az maliyetle yüksek performans sergilediğine yönelik yapılan yorumlar, ABD'nin teknoloji alanındaki hakimiyetine dair soru işaretleri oluştururken, bu alanda küresel ölçekte bir güç mücadelesinin yaşanması bekleniyor.



Trump'ın Çin'in ardından ABD'nin diğer önemli ticaret ortaklarına da tarife uygulamaya hazırlanması, ülkede enflasyonist baskıları canlandırabileceği ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede bu zamana kadar elde ettiği kazanımları gölgeleyebileceği yönündeki endişeleri güçlendiriyor.



Trump'ın izleyeceği politikalar ile Fed'in gelecekte atacağı adımlar arasında uyumsuzluk yaşanabileceğine dair kaygılar sürerken, gelecek hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Fed Başkanı Powell'ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ne yapacağı sunum, yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.



GÖZLER ENFLASYONA ÇEVİLDİ



ABD'de enflaston rakamlar 12 Şubat Çarşamba günü saat 16.30'da açıklanacak. Manşet enflasyonda beklentiler yüzde 2,9'a işaret ediyor. Aylık enflasyonun ise yüzde 0,3 artması öngörülüyor.



Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 2,9 olarak yükseliş kaydetmişti.



FED YETKİLİLERİNDEN TARİFE UYARISI



Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor.



Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, bu yıl daha fazla faiz indirimine sıcak baktığını ancak Başkan Trump yönetiminin tarife, göçmen ve düzenlemelerle ilgili politikalarının etkilerine dair belirsizliğe işaret etti.



Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, sağlam büyüme ve düşüş gösteren enflasyonla birlikte tam istihdamın sağlandığı bir ekonominin, Fed'in faiz indirimlerine devam etmesi için olanak tanıyacağını ancak tarifeler ve diğer politika değişikliklerinin etkisine dair belirsizliğin daha yavaş bir yaklaşım gerektirdiğini ifade etti.



Boston Fed Başkanı Susan Collins, tarifelerin fiyatlar üzerinde etkisinin olmasının beklendiğini aktardı.



Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de iş dünyasındaki bağlantılarının tarifelerle ilgili artan maliyetleri fiyatlara yansıtmayı planladıklarını bildirdi.



İSTİHDAMDA ARTIŞI YAVAŞLIYOR



Makroekonomik veri tarafında ise Fed'in para politikasının seyri için önemli olan tarım dışı istihdam verileri, istihdam artışı ocak ayında yavaşlasa da iş gücü piyasasının gücünü koruduğuna işaret etti.



Ülkede tarım dışı istihdam ocakta 143 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den yüzde 4'e geriledi.



Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç, ocakta yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde arttı.