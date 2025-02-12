Piyasalarda gözler ABD enflasyonunda

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi kararları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerinde temkinli olmayı sürdüreceklerine yönelik açıklamalarıyla karışık bir seyir öne çıktı.



Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi devam ederken, ABD Başkanı Trump'ın tarife kararları piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.



Trump'ın, ABD'nin önemli ticaret ortaklarına tarife uygulamasının yanı sıra çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 gümrük vergisi kararnamesini imzalaması "ticaret savaşları"nın artabileceğine dair endişeleri besliyor.



Başkan Trump'ın söz konusu kararlarının ABD'de enflasyonist baskıları artırabileceği ve bu zamana kadar enflasyonla mücadelede önemli mesafe kaydeden Fed'in gelecek dönemde politika alanını daraltabileceğine dair kaygılar da fiyatlamaları zorlaştıran başka bir unsur olarak öne çıkıyor.



ENFLASYON VE POWELL'IN MESAJLARI İZLENECEK



Bununla birlikte, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri ve Fed Başkanı Powell'ın Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi'ne yapacağı sunumdan alınacak sinyaller yakından takip ediliyor.

Söz konusu enflasyon verilerinde Fed'in projeksiyonlarına yönelik ipuçları aranacak.

ABD'de ocak ayı enflasyonunun yüzde 2,9 ile sabit kalması bekleniyor.

POWELL'DAN TEMKİNLİ AÇIKLAMALAR



Öte yandan, Fed Başkanı Powell yılda iki kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun ABD Kongresi'ndeki sunumuna dün başladı. Sunumunun ilk gününde ABD Senatosu'nun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde düzenlenen oturuma katılan Powell, ABD ekonomisinin genel anlamda güçlü olduğunu ve son 2 yılda bankanın hedefleri doğrultusunda önemli ilerleme kaydettiğini söyledi.



Powell, iş gücü piyasası koşullarının soğuduğunu ve sağlam kalmaya devam ettiğini belirterek, enflasyonun ise uzun vadeli yüzde 2 hedefine çok yaklaştığını ancak hala biraz yüksek kalmaya devam ettiğini aktardı.



Fed Başkanı, "Politika duruşumuzun artık eskisine kıyasla önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olması ve ekonominin güçlü kalmaya devam etmesi nedeniyle politika duruşumuzu ayarlamak için acele etmemize gerek yok." dedi.

