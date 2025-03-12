Piyasalarda gözler ABD enflasyonunda

ABD Başkanı Donald Trump'ın adımları ve açıklamaları küresel risk iştahı üzerinde etkili olmaya devam ediyor.



ABD'nin önemli ticaret ortaklarına uyguladığı gümrük vergilerinin ekonomide kısa vadeli de olsa bir durgunluğa neden olabileceğinden endişe edilirken, Trump, dün yaptığı açıklamada resesyon olasılığına ilişkin olarak "Hiçbir şekilde böyle bir olasılık görmüyorum." dedi.



ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yüzde 25 gümrük vergisinin 12 Mart'ta yürürlüğe girmesinden saatler önce Trump, Kanada menşeli çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik tarifeleri yüzde 50'ye çıkaracağını açıkladı.

KANADA'YA EK VERGİ GELECEK Mİ?



Trump'ın kararı, Kanada'nın Ontario eyaletinin ABD eyaletlerine sağladığı elektriğe yüzde 25 oranında ek ücret uygulayacağını açıklamasının ardından geldi.



Ontario Başbakanı Doug Ford ise gün içerisinde ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile yaptığı ortak açıklamada, Ontario, Michigan, New York ve Minnesota eyaletlerine sağladıkları elektriğe yüzde 25 oranında uyguladığı ek ücreti askıya almayı kabul ettiğini duyurdu.



Trump'ın ticaret ve üretimden sorumlu kıdemli danışmanı Peter Navarro da verdiği röportajda, Kanada'dan ithal edilen çelik ve alüminyuma yönelik tarifelerin yüzde 50'ye çıkarılmasının planlanmadığını ifade etti.



YATIRIMCILAR ABD ENFLASYONUNA ODAKLANDI



Analistler, tarifelere ilişkin belirsizliklerin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığına dikkati çekerek, bugün açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.



Öte yandan, Trump'ın söz konusu tarife adımlarının ülkede enflasyonist baskıları canlandıracağına yönelik endişeler varlığını korurken, para politikasını belirlemede aceleci olmayacaklarını açıklayan ABD Merkez Bankası (Fed) yönetimiyle arasında uyuşmazlık çıkabileceğine ilişkin soru işaretleri fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.



ABD'de şubat ayı enflasyonunun yüzde 2,9 olaraka açıklanması bekleniyor. Ülkede ocak enflasyonu yüzde 3 ile tahminlerin üzerinde gelmişti. Enflasyon verisi saat 15.30'da belli olacak.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler öne çıkarken, bankanın haziran ayında yüzde 85 ihtimalle politika faizini 25 baz puan indireceği tahmin ediliyor.