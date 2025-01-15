Piyasalarda gözler ABD enflasyonunda

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politikaların ekonomiye olası etkilerine ilişkin soru işaretleri yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirdi.



Bugün açıklanacak enflasyon verilerinin ve Fed'in Bej Kitap Raporu'nun piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.



Dün açıklanan verilere göre, ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3,3 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.



Analistler, dünkü ÜFE verilerinin yatırımcıların enflasyon endişelerini sınırlı da olsa hafiflettiğini kaydetti.



ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın gelecek hafta göreve başlayacağına işaret eden analistler, yeni yönetimin tarifeleri uygulamaya yönelik kademeli bir yaklaşım düşündüğüne dair haberlerin de yatırımcılarda enflasyon görünümüne yönelik bir miktar rahatlama sağladığını ifade etti.



Öte yandan, ABD'de federal hükümetin bütçe açığı Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33 azalışla 87 milyar dolara geriledi.



Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid, bankanın ek gümrük vergileri ile ilgili olarak fiyat istikrarı ve istihdam görevlerinde bir aksama olması durumunda harekete geçebileceğini belirtti.



Bu gelişmelerle para piyasalarında Fed'in yılın ilk faiz indirimine yüzde 42 ihtimalle temmuz ayında gideceği fiyatlanmaya devam ediyor.



Dolar endeksi dün yüzde 0,6 düşüşle 109,3 seviyesinden günü tamamlarken, bugün yüzde 0,1 düşüşle 109,2 seviyesinde seyrediyor.