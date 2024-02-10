Piyasalarda gözler ABD enflasyonunda olacak

Yatırımcıların odağında geçen hafta önemli merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yanı sıra yoğun makroekonomik takvim bulunurken, yoğun bilanço döneminde şirket karlarının beklentilerin üzerinde gelmeyi sürdürmesi risk algısını törpüledi.



Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın para politikasındaki gevşemenin piyasa beklentilerinden daha geç olacağının sinyalini verdiğine işaret ederek, diğer Fed yetkililerinin de bu haftaki açıklamalarıyla Powell'ı desteklediğini belirtti.



Fed Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler, enflasyonun ve iş gücü piyasalarının soğumasının faiz indirimini uygun hale getirebileceğini, enflasyondaki düşüş sürecinin duraklaması durumunda politika faizinin daha uzun süre sabit tutulmasının uygun olabileceğini kaydetti.



Boston Fed Başkanı Susan Collins, faiz indirimini desteklemeden önce daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, yıl sonundan önce para politikasında gevşemeye başlanmasının uygun olacağını bildirdi.

"ENFLASYON İÇİN SABIRLI OLUNMALI"



Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de enflasyonun üstesinden gelmek için sabırlı olunması gerektiğine dikkati çekerek, daha fazla enflasyonist baskının gelip gelmeyeceğinin görülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyonun iyi bir ilerleme kaydettiğini ancak daha gidilecek çok yol olduğunu söyledi.



Dallas Fed Başkanı Lorie Logan da faiz oranlarını ayarlamaya yönelik bir aciliyet görmediğini, enflasyon konusunda güvenin tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.



Logan, enflasyondaki ilerlemeyi durdurabilecek jeopolitik riskler dahil potansiyel risklere dikkat ettiklerini dile getirdi.

İLK FAİZ İNDİRİMİ MAYISTA BEKLENİYOR



Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda güvercin beklentilerin zayıfladığı göze çarparken, Fed'in martta faiz indirimine gidebileceğine ilişkin tahminler yüzde 22 seviyesine indi. Bankanın mayısta yüzde 52 ihtimalle politika faizini 25 baz puan indireceği öngörülüyor.



Ayrıca, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, geçen hafta yaptığı açıklamada, ticari gayrimenkul piyasasındaki zayıflık nedeniyle bankacılık sektöründe "stres ve kayıpların" olmasını beklediğini, ancak bunun bankacılık sistemi açısından bir risk haline gelmeyeceğine inandığını ifade etti.



Piyasaların gelecek hafta hangi verileri takip edecek? İşte önümüzdeki hafta beklenen veriler...



ABD



12 Şubat ile başlayan haftada pazartesi günü hazine bütçe dengesi, salı günü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), perşembe günü New York Fed sanayi endeksi, Phildelphia Fed imalat sanayi endeksi, sanayi üretimi, kapasite kullanımı, cuma günü ise Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.



AVRUPA



Gelecek hafta salı günü Almanya ve Euro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi, çarşamba günü İngiltere'de TÜFE, perşembe günü İngiltere'de sanayi üretimi ile GSYH ve Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verileri takip edilecek



ASYA



Gelecek hafta Japonya'da açıklanacak veriler öne çıkıyor. Salı günü Japonya'da ÜFE, perşembe günü Japonya'da GSYH ile sanayi üretimi verileri takip edilecek.



TÜRKİYE



Haftaya yurt içinde salı günü ödemeler dengesi, perşembe günü bütçe dengesi, cuma günü piyasa katılımcıları anketi ile konut satışları verileri takip edilecek.

