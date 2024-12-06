Piyasalarda gözler ABD istihdam verilerinde

Dünya genelinde ekonomik aktivitelerdeki gelişmelerin yanı sıra siyasi belirsizlikler ve jeopolitik risklerin varlığı piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdü. Makroekonomik verilerden alınacak sinyaller yatırımcıların odağına yerleşti.



ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD ekonomisinin iyi durumda olmasının faiz indirimlerinde bankaya biraz daha temkinli olabilme imkanı verdiğini açıklamasının ardından bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde Fed'in gelecek dönem para politikalarına ilişkin ipuçları aranacak.



Bu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yüksek olasılıkla bu ay faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler gücünü korurken, bankanın 18 Aralık'taki toplantısında yüzde 72 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı öngörülüyor.



Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise geçen hafta 9 bin artışla 224 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerine çıktı. Veri, işgücü piyasasında kademeli bir soğuma olarak yorumlandı.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 2,7'den yüzde 2,8'e, gelecek yıl için ise yüzde 2,5'ten yüzde 2,6'ya çıkardı.



ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7 büyüyeceğinin öngörüldüğü belirtilen raporda, ülke ekonomisinin gelecek yıl yüzde 2,1 ve 2026'da yüzde 1,7 büyüyeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Raporda, ABD'de tüketici harcamalarında beklenen kademeli yavaşlama belirtisinin görülmediği ifade edildi.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, parlamentoda muhalefetin destek verdiği gensoru önergesinin ardından hükümetin düşmesi üzerine Başbakan Michel Barnier'nin istifasını onayladı.



Fransa'da 62 yıl sonra hükümetin ilk kez bir gensoru önergesiyle düşmesi üzerine muhalefetin mevcut siyasi çıkmazdan sorumlu tuttuğu Macron, istifa etmeyeceğini ve gelecek günlerde yeni bir başbakan atayacağını açıkladı.



Öte yandan, siyasi kargaşanın varlığını koruduğu Güney Kore'de Cumhurbaşkanı Yoon ile iktidar partisi lideriyle bugün bir görüşme yapacak.