Piyasalarda gözler Fed tutanaklarına çevrildi

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını korudu. Trump'ın kabinede görev vereceği isimleri açıklamaya başlaması, siyasi belirsizliklerin sınırlı da olsa giderilmesine yardımcı oldu.



Trump'ın kabinenin en kritik görevlerinden biri olan Hazine Bakanlığı'na Amerikalı yatırımcı ve hedge fon yöneticisi Scott Bessent'i aday göstermesi sonrası pay piyasalarında yükseliş görüldü.



Trump'ın, başkanlık görevini devraldığında Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise ilave yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını duyurmasının dünya borsaları üzerindeki yansımaları yakından takip ediliyor.



FED TUTANAKLARI İZLENECEK



Fed'in gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler sürerken, ABD'de büyüme başta olmak üzere bu hafta açıklanacak makroekonomik verilerle bugün açıklanacak 6-7 Kasım'daki FOMC toplantısının tutanaklarında Fed'in projeksiyonlarına ilişkin ipuçları aranacak.



Analistler, bir yandan ABD ekonomisinin gidişatı, diğer yandan Rusya ile Ukrayna kaynaklı jeopolitik risklerin küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olduğunu söyledi.



FED ÜYESİNDEN FAİZ İNDİRİMİ UYARISI



Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Fed'in faiz oranlarını ekonomik aktiviteyi ne kısıtlayan ne de teşvik eden bir duruşa doğru düşürmeye devam edeceğini öngördüğünü ifade ederek, "Aşırı ısınmaya dair ikna edici bir kanıt olmadığı sürece, faiz oranının düşmeye devam etmemesi için bir neden göremiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Bu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık ayında yüzde 56 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimine gideceği tahmin edilirken, yüzde 44 ihtimalle politika faizini sabit tutacağı öngörülüyor.



"ABD'DEKİ BELİRSİZLİK RİSKLİ"



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yeni ABD yönetiminin politika gündeminin küresel ekonomik ve kredi görünümü üzerinde önemli etkileri olacağını belirterek, ABD seçimleri sonrasındaki politikalar ve bunların etkilerine dair belirsizliğin görünüm üzerinde risk oluşturduğunu bildirdi.



Dünya ekonomik büyümesindeki hafif yavaşlama ve politika faiz oranlarındaki ek indirimlerin, kamu maliyesi üzerindeki kalıcı baskılar ve yüksek seviyelerdeki jeopolitik risklerle dengelendiğine işaret edilen Fitch Ratings açıklamasında, "ABD seçimleri sonrasında politikalar ve bunların etkilerine dair belirsizlik, görünüm için bir risk teşkil ediyor." ifadesi kullanıldı.



PİYASALARDA SON DURUM



Artan jeopolitik riskler ve Trump'ın yüksek tarife tehditleriyle küresel ticaretin sekteye uğrayabileceğine yönelik oluşan kaygıların etkisiyle geçen hafta yüzde 6 artışla 2 bin 720 dolara çıkan altının ons fiyatı, yeni günde 2 bin 620 seviyesinin üzerinde dengelendi. Söz konusu gelişmelerle dün yüzde 4,27'ye gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,29 seviyesinde bulunuyor.



Trump'ın seçim zaferinin ardından üst üste rekorlar kıran Bitcoin 99 bin 500 dolar seviyesinden artan satış baskısıyla gerilemesini bugün de sürdürerek, 94 bin 270 dolara indi. Geçen hafta 108'e çıkarak son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaşan dolar endeksi ise yeni güne yüzde 0,2 artışla 107,1 seviyesinden başladı.



Emtia tarafında Brent petrol, yüzde 0,1 artışla 72,7 dolar seviyesinde seyrediyor. Yeni haftaya artışla başlayan bakırın libresinde ise bugün azalış görülürken, şu sıralarda 4,09 dolardan fiyatlanıyor.



Bu gelişmelerle New York Borsası'nda dün Dow Jones endeksi yüzde 1 artışla 44.815 seviyesine ulaşarak rekor kırarken, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri yüzde 0,3 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık seyirle başladı.