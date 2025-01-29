Piyasalarda gözler Fed'e çevrildi

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın izleyeceği ticari ve ekonomik politikalar fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, gözler bu akşam ABD Merkez Bankası'nın (Fed) alacağı para politikası kararlarına çevrildi.



Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi varlığını korurken, ABD'nin ticaret konusunda atacağı adımların ülkede enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği endişelerinin güçlü kalmasına neden oluyor.



Söz konusu endişelerin gölgesinde Fed'in bugünkü kararları yatırımcıların odağına yerleşirken, bankanın politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın 3 faiz indirimine gidebileceği öngörülürken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.



Analistler, Fed yetkililerinin son dönemdeki sözle yönlendirmelerinde enflasyonla mücadelenin uzun bir süre devam etmesi gerektiğine dikkati çekmelerine ve Trump'ın enflasyonist politikalarına karşın, para piyasalarında faiz indirimine yönelik fiyatlamaların güçlendiğini bildirdi.



TEKNOLOJİ HİSSELERİ TOPARLANIYOR



Pay piyasalarında teknoloji ve yarı iletken sektöründe toparlanma sürerken, pazartesi günü hisseleri yüzde 17 düşen ve piyasa değeri yaklaşık 600 milyar dolar azalan ABD'li çip devi Nvidia'nın hisseleri dün yaklaşık yüzde 9 arttı. Çip şirketi Broadcom'un hisseleri de yaklaşık yüzde 2,6 artış kaydetti.



Analistler, bugün Meta, Microsoft, Tesla ve IBM gibi teknoloji devlerinin açıklayacağı finansal sonuçların, piyasalarda hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini kaydetti.



Bugün Fed'in açıklayacağı faiz kararı öncesinde, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,52 seviyesine gerilerken, dolar endeksi ise yatay seyirle 107,8 seviyesinden güne başladı.



Tahvillerdeki fiyatlamaların enflasyon endişesinin hala güçlü olduğuna işaret ettiğini belirten analistler, güçlü doların da söz konusu endişeyi beslemeyi sürdürdüğünü kaydetti.