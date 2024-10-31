Piyasalarda Gözler SP'de: Türkiye'nin kredi notu artar mı?

Piyasalarda Gözler S&P'de: Türkiye'nin kredi notu artar mı?
Kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's (SP) Türkiye'ye ilişkin kararını yarın açıklayacak. Kuruluşun Türkiye'nin notunu artırması bekleniyor.
Türkiye ekonomisine ilişkin bu yılki son not kararını S&P Global Ratings açıklayacak.
Kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye'nin not görünümünde tek kademe not artışı yapması bekleniyor.
Mevcutta pozitif olan görünümün ise durağana revize edilmesi muhtemel.
Mayıs ayında Türkiye'nin notunu "B+"ya çıkaran S&P, bir kademe artış daha yaparsa Türkiye'nin notu "BB-" olacak.
Temmuz ayında Moody's, Türkiye'nin kredi notunu 2 kademe yükselterek "B3"ten "B1"e çekmiş, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korumuştu.
EN SON FITCH RATİNGS, TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU YÜKSELTMİŞTİ
Son olarak Fitch, 6 Eylül'de Türkiye'nin kredi notunu bir basamak artışla "BB-"ye yükseltmişti.
S&P'nin vereceği kararla birlikte Türkiye'nin notunu Fitch ile aynı seviyeye çıkarması bekleniyor.
Kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği kararlar, piyasalar tarafında da yakından takip ediliyor.
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