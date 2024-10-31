Piyasalarda Gözler SP'de: Türkiye'nin kredi notu artar mı?

Türkiye ekonomisine ilişkin bu yılki son not kararını S&P Global Ratings açıklayacak.

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye'nin not görünümünde tek kademe not artışı yapması bekleniyor.

Mevcutta pozitif olan görünümün ise durağana revize edilmesi muhtemel.

Mayıs ayında Türkiye'nin notunu "B+"ya çıka­ran S&P, bir kademe artış daha yaparsa Türkiye'nin notu "BB-" olacak.



Temmuz ayında Moody's, Türkiye'nin kredi notunu 2 kademe yükselterek "B3"ten "B1"e çekmiş, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korumuştu.

EN SON FITCH RATİNGS, TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU YÜKSELTMİŞTİ



Son olarak Fitch, 6 Eylül'de Türkiye'nin kredi notunu bir basamak artışla "BB-"ye yükseltmişti.

S&P'nin vereceği kararla birlikte Türkiye'nin notunu Fit­ch ile aynı seviyeye çıkarması bekleniyor.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği kararlar, piyasalar tarafında da yakından takip ediliyor.

