Piyasalarda gün sonu

BIST 100 endeksi, güne 77,73 puan ve yüzde 0,92 değer kaybederek 8.410,25 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.397,55, en yüksek 8.516,77 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 azalışla 8.464,93 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,03 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,07, teknoloji endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti. Mali endeks ise değişmedi.



BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 37,33 puan ve yüzde 0,42 düşüşle 8.844,52 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 33'ü prim yaptı, 66'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Petkim, Ereğli Demir Çelik ve Yapı Kredi en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



ALTININ ONSU 1.830 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.830 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 2,7 azalışla 1 milyon 620 bin liradan tamamladı.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 27,80'den, bileşik getirisi de yüzde 29,73'ten gerçekleşti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 27,5387 lira, satışta 27,6490 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 27,5071 lira, satışta 27,6173 lira olarak belirlemişti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0570, sterlin/dolar paritesi 1,2210, dolar/yen paritesi de 149,2 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,2 azalışla 83,6 dolardan işlem görüyor.

