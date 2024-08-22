Piyasalar günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, güne 74,69 puan ve yüzde 0,75 yükselişle 9.979,48 puandan başladı.



BIST 100 endeksi gün içinde en düşük 9.869,61 puan, en yüksek 10.031,07 puanı görerek önceki kapanışa göre yüzde 0,17 artışla günü 9.921,40 puandan tamamladı.



Mali endeks yüzde 0,79 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,06, hizmetler endeksi yüzde 0,54 ve teknoloji endeksi yüzde 0,59 değer kaybetti.



BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 41,04 puan ve yüzde 0,38 kazançla 10.907,54 puandan kapandı.



BIST 100 endeksine dahil hisselerin 48'i prim yaptı, 49'u geriledi.



Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



ALTININ ONSU 2 BİN 479 DOLAR



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 479 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,04 artışla 2 milyon 783 bin lira oldu.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,59'dan, bileşik getirisi de yüzde 42,32'den gerçekleşti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 33,8269 lira, satışta 33,9625 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 33,8228 lira, satışta 33,9583 lira olarak belirlemişti.



Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1110, sterlin/dolar paritesi 1,3090 ve dolar/yen paritesi 146,20 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,3 artışla 76,6 dolardan işlem görüyor.