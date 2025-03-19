Piyasalarda hareketlilik: Borsa, dolar ve euro dalgalandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 6,87 düşüşle 10 bin 60 puandan başladı.



Endekste yaşanan sert düşüşün ardından saat 09.55 itibarıyla devre kesici sistemi çalıştı, işlemler geçici olarak durduruldu.



İşlemlerin yeniden başlamasının ardından endeks, yüzde 5'nin üzerinde değer kaybıyla 10 bin 162 puandan işlem görüyor.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 seviyelerinin destek, 10.100 ve 10.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.



DOLAR VE EURODA YÜKSELİŞ HIZLANDI



Dolar/TL, yüzde 11'in üzerinde artışla 40'ı geçerek rekor kırdı. Kur seansın ilerleyen saatlerinde 39 seviyesinin altına indi.

Euro/TL, 45 seviyesini aşmasının ardından 42,79'da dengelendi. Sterlin/TL ise 50 bandının üzerini test etti.



Dolar/TL, saat 13.00 itibarıyla 38,93'ten işlem görüyor.Euro/TL ise 42,61'den el değiştiriyor.

GRAM ALTIN 4 BİN LİRAYI TEST ETTİ



Dolar ve ons altındaki yükselişin etkisiyle gram altın rekor kırdı.



Gram altın, tarihinde ilk kez 4 bin lirayı aştı.

Altının gram fiyatı, zirveden gelen satışların ardından 3 bin 780 liraya kadar geriledi.