Piyasalarda ikinci tarife dalgası: Borsalarda kayıplar derinleşti

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife adımları, piyasalardaki yüksek risk algısını destekledi.



Trump’ın yüzde 10’dan daha yüksek olan ve yaklaşık 60 ülkeye uygulanacak karşılıklı gümrük vergileri yürürlüğe girdi. ABD yönetiminin Çin'e yönelik son gümrük vergisi hamlesinin ardından iki ülke arasındaki ekonomik gerilimin seyri konusunda belirsizlikler arttı.



Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu tarifelerin ardından birçok ülkenin müzakereye açık bir tutum sergilemesi, piyasalarda toparlanma eğilimini destekleyen iyimserliği de beraberinde getirmişti.



Çin'in tarife misillemesi sonrasında, ABD'nin Çin'e yönelik gümrük vergilerinin yüzde 104'e yükseltileceğini açıklanması ise küresel risklerin tekrardan yükselmesine neden oldu.



TAHVİL FAİZLERİ YÜKSELDİ



Tahvil piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yükselişini son 3 işlem gününe taşıyarak yüzde 4,51'e ulaştı. ABD 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda ise yüzde 4,49 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,7 düşüşle 102,1'e geriledi.



ALTIN YÜKSELDİ, PETROL DÜŞTÜ



Altının ons fiyatı ise yüzde 0,9 artışla 3 bin 10 dolardan satılıyor.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,8 azalışla 60,3 dolar seviyesinde bulunuyor. Böylece petrol, 4 yılın en düşük seviyesinde fiyatlanmaya devam ediyor.

ABD BORSASI SATICILI



New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 1,57, Nasdaq endeksi yüzde 2,15 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,84 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif bir seyirle başladı.



ASYA KAZANIMLARINI GERİ VERDİ



Çin'de lokomotif hisseleri izleyen CSI300 endeksi yüzde 1,2 gerilemesinin ardından yüzde 0,32 yükseldi. Hong Kong'un Hang Seng endeksi ise yüzde 3,1 geriledi.



Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 2 geriledi.



Japonya'nın Nikkei endeksi dün ticaret anlaşması beklentisiyle yüzde 6 yükselmesinin ardından bugün yüzde 4,15 düşüş kaydetti.



AVRUPA'DA KARIŞIK SEYİR



Dün Almanya'da DAX 40 yüzde 2,48, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,50, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,71 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,44 yükseldi.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık bir seyirle başladı.