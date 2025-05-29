Piyasalarda mahkeme karmaşası! Trump yine sarstı

ABD mahkemesinin ABD Başkanı Donald Trump'ın getirdiği ek gümrük tarifelerini iptal etme kararı piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Euro güç kaybederken ABD doları yükseldi. Altın kararsız seyir izlemeye başladı. 10 yıllık ABD tahvili faizleri yüzde 4.51'i altında 3 günün en yüksek seviyelerinden fiyatlanıyor.



TRUMP'IN AGRESİFLİĞİ PİYASALARI SARSIYOR



ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif çıkışları son aylarda piyasa için belirleyici oldu. Yaptığı toplantılar, ülkelere gerçekleştirdiği yatırım gezileri, jeopolitik söylemleri ve ticaret savaşları gibi uygulamalar dolar, altın, euro, gümüş, petrol gibi birçok piyasa enstrümanı üzerinde etkili oluyor.



MAHKEME KARARI HENÜZ GEÇERLİ DEĞİL



Trump yönetimi mahkemenin ticaret savaşlarına ilişkin getirilen ek gümrük vergilerinin iptal edilmesine ilişkin kararını temyiz etti. Temyiz sonuçlanana kadar vergi alımı devam edecek.



EURO DÜŞTÜ



Karara ilk tepki olarak euro, dolar karşısında değer kaybetti. Euro/dolar paritesi 1.1211 seviyesine kadar geriledi. Gün içinde de en yüksek 1.1300 seviyesi görülmüştü.



DOLAR GÜÇ KAZANIYOR



Gümrük tarifelerinin iptal olacağına dair beklentiler nedeniyle dolar güçlenmeye başladı. Dolar/TL 39.0976 seviyelerinde bulunuyor.



ALTIN İVME KAYBEDİYOR



Altın fiyatları ticaret savaşları sorununun azalması ve mahkeme kararıyla ortadan kalkması ihtimaliyle birlikte risk iştahında azalma yaşadı. Ons altın 3283 dolar, gram altın ise 3282 dolar seviyesinde işlem görüyor.



PETROL YÜKSELİYOR



Petrol fiyatları, ABD'de bir mahkemenin, Başkan Donald Trump'ın gümrük tarifelerinin büyük kısmının yürürlüğe girmesini engellemesiyle yükseldi.



Petrol, ticaret savaşları nedeniyle ekonomik sorunların oluşacağı ve talebin düşeceği beklentisiyle gerilemişti. Mahkemenin kararıyla ekonomide hareketliliğin başlayacağı ve talep artışı olacağı beklentisiyle 65.14 dolara kadar yükseldi.