Piyasalarda risk iştahı artıyor

ABD'de bankacılık krizinin geride kaldığına yönelik beklentilerin güçlenmesi risk iştahını artırırken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin öngörüler ise belirsizliğini sürdürüyor.



Ülkede açıklanan makroekonomik verilere göre ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,45 ile 6 haftanın en düşük seviyesine geriledi.



Analistler, ABD'de konut piyasasının olası ekonomik daralmalarda en hızlı etkilenen alanlardan biri olduğunu ve ülke genelinde kredi genişlemesini etkilediğini hatırlatarak, şimdiye kadar konut piyasasında Fed'in istediği sonuçların gözlenmediğini bildirdi.



Dün bu gelişmelerle New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,42, Dow Jones endeksi yüzde 1 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,79 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık seyirle başladı.

AVRUPA BORSALARI ÜÇ GÜNDÜR YÜKSELİŞTE



Avrupa borsalarında yükseliş eğilimi üçüncü güne taşınırken, bugün bölgede açıklanacak makroekonomik verilerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.



Analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın son para politikası toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda veri bazlı karar alacaklarını hatırlattığını belirtti.



Özellikle Almanya'daki enflasyon verilerinin yakından takip edileceğini ifade eden analistler, bugün para piyasalarında bankanın gelecek toplantıda yüzde 70 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının fiyatlandığını kaydetti.



Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,23, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,07, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,56 ve Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 1,39 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de yükselişle başladı.

ASYA'DA KARIŞIK SEYİR



Asya borsalarında bugün karışık bir seyir öne çıkarken, Alibaba Grubu'na ilişkin haber akışı piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.



Şirketin üst düzey yöneticisi Daniel Zhang yaptığı açıklamada Alibaba'nın ana iş kollarını zamana yayarak elden çıkaracağını belirtmesi risk iştahını törpüledi.



Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 yükseldi.