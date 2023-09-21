Piyasalarda "şahin" Fed etkisi

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında bıraktı.



Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, uygun olması halinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduklarını belirterek, enflasyonun sürdürülebilir şekilde hedefe doğru indiğinden emin olana kadar para politikalarını kısıtlayıcı seviyede tutma niyetinde olduklarını söyledi.



Bu toplantıda aldıkları politika faizini sabit tutma kararlarının para politikasında istedikleri duruşa ulaştıkları anlamına gelmediğini ifade eden Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin çoğunun bu yıl kalan 2 toplantıda faiz oranlarını bir kez daha artırmanın uygun olacağını öngördüğünü aktardı.



Powell, ekonomide "yumuşak inişin" öncelikli hedefleri olduğunu vurgulayarak, bunca zamandır bunu başarmaya çalıştıklarını kaydetti.



Dünkü toplantının ardından yayımlanan Fed'in ekonomiye ilişkin projeksiyonları ve politika faizine ilişkin üyelerin beklentilerinin yer aldığı "dot plot" grafiğinde federal fon oranına ilişkin tahmin, bu yıl sonu için yüzde 5,6 olarak korunarak bir faiz artışının daha sinyalini verdi.



Fed'in federal fon oranına ilişkin 2024 yılı için tahmini yüzde 4,6'dan yüzde 5,1'e, 2025 yılı için de yüzde 3,4'ten yüzde 3,9'a yükseltildi. Fed'in 2026 yılına ilişkin faiz öngörüsü ise yüzde 2,9 oldu. Uzun dönem ortalama faiz beklentisi ise yüzde 2,5'te tutuldu.



Banka'nın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 3,2'den yüzde 3,3'e yükseltildi, 2024 için yüzde 2,5 olarak korunurken, 2025 yılı için yüzde 2,1'den yüzde 2,2'ye çıkarıldı. Enflasyon tahmini 2026 için yüzde 2 oldu.



Analistler, Fed'in beklenenden daha uzun süre faizleri yüksek seviyelerde tutacağına ilişkin sinyallerin projeksiyonda verildiğini söyledi.



Söz konusu gelişmelerin ardından Fed'in hamlelerine en duyarlı göstergelerden biri olan 2 yıllık ABD hazine tahvili getirileri, Temmuz 2006'dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.



New York borsasında dün S&P 500 endeksi yüzde 0,96, Nasdaq endeksi yüzde 1,53 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif bir seyirle başladı.

AVRUPA FAİZ KARARI BEKLİYOR

Avrupa borsalarında dün pozitif bir seyir izlenirken, bugün yatırımcılar, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararına odaklandı.



Analistler, dün İngiltere'de açıklanan verilere göre, enflasyonun beklenmedik bir şekilde yavaşlamasının ardından para piyasalarında, BoE'nin faiz artıracağına yönelik beklentilerin azaldığını söyledi.



İngiltere'de enflasyon, ağustos ayında yıllık bazda hız keserek yüzde 6,7 düzeyinde gerçekleşti. Bir önceki ay Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 6,8 artış gösterirken, piyasaların beklentisi bu ay yüzde 7 artış olacağı yönündeydi.



İngiltere'de enflasyonun beklentilerin altında kalmasının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, BoE'nin politika faizini bugün 25 baz puan artırma ihtimali yüzde 80'den yüzde 40'a geriledi.



Analistler, BoE'nin politika faizini artırsa bile artık bu döngünün sonuna yaklaştığını düşündüklerini bildirdi.



Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,93, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,67, İtalya'da MIB 30 endeksi 1,64 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,75 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise negatif bir seyirle başladı.

RİSK İŞTAHI AZALDI



Powell'ın "şahin" tonlu yönlendirmelerinin ardından düşen risk iştahı, Asya piyasalarına da taşındı. Analistler, Fed'in faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutacağına yönelik endişelerin arttığını belirterek, küresel pay piyasalarında risk iştahının azaldığını ifade etti.



Dün doların diğer önemli para birimleri karşısında değer kazanırken, Japon yeni karşında yatay bir seyir izlediğine dikkati çeken analistler, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) müdahaleye devam ettiğini söyledi.



Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 azalış kaydetti.

