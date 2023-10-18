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Piyasalarda savaş belirsizliği (Brent petrol ve ons altın fiyatları yükseldi)

İsrail’in Gazze’de hastaneyi vurması sonrası, piyasalarda jeopolitik riskler arttı. Petrol ve ons altın fiyatı yükseldi. Dolar/TL kuru 28 lirayı geçti, gram altında da rekor kırıldı.

Piyasalarda savaş belirsizliği (Brent petrol ve ons altın fiyatları yükseldi)

İsrail’in Gazze’de hastaneyi vurmasının ardından piyasalarda savaş belirsizliği yaşanıyor.

, bugün ilk kez 28 lirayı aştı. Kurda haftalık yükseliş yüzde 1’e yaklaştı.

Borsa İstanbul ise yüzde 2’den fazla kayıpla 8 bin puanın altına geriledi.

30 DOLAR BİRDEN YÜKSELDİ

Küresel piyasalarda en dikkat çeken artış ons altında yaşandı. Ons altın 30 dolar birden yükselerek 1940 doları geçti, 1 ayın zirvesine çıktı.

Bu durum içeride fiyatını da yükseltti. Gram altın 1760 lira ile rekor kırdı.

Altın, savaşın başladığı günden bu yana yüzde 8 değerlendi.

PETROL FİYATLARI DA YÜKSELİŞTE

fiyatları da yükselişte.

Dün 88 dolardan işlem brent petrolün varil fiyatı 92 doları gördü.

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