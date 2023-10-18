Piyasalarda savaş belirsizliği (Brent petrol ve ons altın fiyatları yükseldi)

İsrail’in Gazze’de hastaneyi vurmasının ardından piyasalarda savaş belirsizliği yaşanıyor.



Dolar, bugün ilk kez 28 lirayı aştı. Kurda haftalık yükseliş yüzde 1’e yaklaştı.

Borsa İstanbul ise yüzde 2’den fazla kayıpla 8 bin puanın altına geriledi.

ONS ALTIN 30 DOLAR BİRDEN YÜKSELDİ



Küresel piyasalarda en dikkat çeken artış ons altında yaşandı. Ons altın 30 dolar birden yükselerek 1940 doları geçti, 1 ayın zirvesine çıktı.



Bu durum içeride gram altın fiyatını da yükseltti. Gram altın 1760 lira ile rekor kırdı.



Altın, savaşın başladığı günden bu yana yüzde 8 değerlendi.



PETROL FİYATLARI DA YÜKSELİŞTE



Petrol fiyatları da yükselişte.

Dün 88 dolardan işlem brent petrolün varil fiyatı 92 doları gördü.