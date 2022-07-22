Piyasalarda 'Snap' etkisi

Snap tarafından açıklanan bilanço teknoloji firmalarının hisselerini de olumsuz etkiledi.

Snap'in, beklentilerin altında kalan bilançosu küresel piyasalarda da düşüşü beraberinde getirdi.

Şirketin ikinci çeyrek geliri yüzde 13 büyümeyle 1,11 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Verinin açıklanmasının ardından vadeli piyasada yüzde 28 düştü.

Başta Meta ve Alphabet olmak üzere diğer teknoloji firmaları hisselerinde de gerilemeler yaşandı.

Şirket tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Artan rekabet kampanya bütçelerindeki büyümeyi sınırlıyor" ifadelerine yer verildi.