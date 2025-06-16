Piyasalarda son durum ne?

İsrail ve İran birbirlerine karşı hava saldırılarını devam ettirirken petrol fiyatları yükseliyor, bununla birlikte Asya borsalarında karışık bir seyir hakim ve ABD vadeli endekslerinde pozitif bir seyir yaşanıyor.



Brent petrol yüzde 0,66 artışla 74,72 dolar/varil, Batı Teksas petrolü yüzde 0,75 artışla 73,53 dolardan işlem görüyor.



Mizuho Securities'den Vishnu Varathan, “İsrail ve İran arasındaki şiddetli ateş teatisi, İran-İsrail çatışmasında benzeri görülmemiş bir tırmanma konusunda çok az şüphe bırakıyor” dedi.



Bununla birlikte, şimdilik umudun çatışmanın bölgesel istikrarı tehdit eden topyekûn bir savaşa dönüşmemesi olduğunu da sözlerine ekledi.



ALTIN DA YÜKSELİYOR



Spot altın 3.451,25 dolara kadar yükselişin ardından cuma gününe göre yüzde 0,05 artışla 3431,11 dolardan işlem görüyor.



HİSSE PİYASALARI KORKUYU ATLATTI



Hisse senedi piyasaları geçen haftanın sonundaki zayıflıktan bir miktar toparlandı.

Japonya'nın Nikkei Hisse Senedi Ortalaması %1.02 artarken, Güney Kore'nin Kospi'si %0.6 yükseldi.



ASYA BORSALARI YATAY



Bununla birlikte ekonomik verilerin karışık sinyaller verdiği Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,06 artıda, CSI 300 ise yüzde 0,07 ekside. Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,1 geriledi. Singapur'un Straits Times Endeksi %0,3 ve Malezya'nın KLCI Endeksi %0,2 düşüş gösterdi.



ABD VADELİLERİ POZİTİF YATAY SEYİRDE



ABD vadeli endekslerine bakıldığında S&P 500 vadeli işlemleri %0,14 yükselirken, Nasdaq vadeli endeksi yüzde 0,2 ve Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,1 artıda.