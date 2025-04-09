Piyasalarda tarife stresi: ABD borsaları yine düşüşle açıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife adımları, piyasalardaki yüksek risk algısını destekledi.



Trump’ın yüzde 10’dan daha yüksek olan ve yaklaşık 60 ülkeye uygulanacak karşılıklı gümrük vergileri yürürlüğe girdi. ABD yönetiminin Çin'e yönelik son gümrük vergisi hamlesinin ardından iki ülke arasındaki ekonomik gerilimin seyri konusunda belirsizlikler arttı.



Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu tarifelerin ardından birçok ülkenin müzakereye açık bir tutum sergilemesi, piyasalarda toparlanma eğilimini destekleyen iyimserliği de beraberinde getirmişti.



Çin'in tarife misillemesi sonrasında, ABD'nin Çin'e yönelik gümrük vergilerinin yüzde 104'e yükseltileceğini açıklanması ise küresel risklerin tekrardan yükselmesine neden oldu.

Çin'den gelen yeni misilleme ise gerilimi had safhaya çıkardı. Çin Maliye Bakanlığı, ABD mallarına uygulanacak ek tarifenin oranı yüzde 84 olarak açıklandı.

ABD BORSASI SATICILI



New York Borsası'nda endeksler güne düşüşle başladı. Açılışta S&P 500 endeksi yüzde 0,35, Nasdaq endeksi yüzde 0,45 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,5 değer kaybetti.



ALTIN YÜKSELDİ, PETROL DÜŞTÜ



Altının ons fiyatı ise yüzde yüzde 3'e yakın artışla 3 bin 70 doları gördü.



Gram altın, serbest piyasada gram altın 3 bin 823 liraya kadar çıktı.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 7'ye yakın geriledi ve 60 doların altın indi. Böylece petrol, Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyesinde fiyatlanmaya devam etti.

AVRUPA BORSALARI ÇAKILDI

Çin'in misilleme kararının ardından Avrupa borsalarında satışlar hızlandı.



Almanya'da DAX 40 yüzde 3,84, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,6, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,61 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 3,87 geriledi.

TAHVİL FAİZLERİ YÜKSELDİ



Tahvil piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yükselişini son 3 işlem gününe taşıyarak yüzde 4,51'e ulaştı. ABD 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda ise yüzde 4,49 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,7 düşüşle 102,1'e geriledi.

ABD BORSASI SATICILI

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 1,57, Nasdaq endeksi yüzde 2,15 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,84 değer kaybetti.

ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif bir seyirle başladı. Vadeli tarafta S&P 500 endeksi yüzde 2'ye yakın değer kaybıyla işlem görüyor.



ASYA KAZANIMLARINI GERİ VERDİ



Çin'de lokomotif hisseleri izleyen CSI300 endeksi yüzde 1,2 gerilemesinin ardından yüzde 0,32 yükseldi. Hong Kong'un Hang Seng endeksi ise yüzde 3,1 geriledi.



Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 2 geriledi.



Japonya'nın Nikkei endeksi dün ticaret anlaşması beklentisiyle yüzde 6 yükselmesinin ardından bugün yüzde 4,15 düşüş kaydetti.